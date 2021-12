Pas op: het kan vrijdagochtend glad zijn in Brabant

Voor wie vrijdagochtend de weg op moet, is het oppassen geblazen. Op sommige plekken kan het verraderlijk glad zijn. Het KNMI gaf code geel af voor het oosten van ons land en voor Brabant.

De gladheid wordt veroorzaakt door bevroren natte wegen en door de winterse buien die kunnen vallen. Weggebruikers moeten er rekening mee houden dat het tot en met de ochtendspits nog glad kan zijn.

Lokaal glad

Van vanavond tot vrijdagochtend wordt het volgens Weerplaza in het binnenland droog, op een enkele bui na. Bij opklaringen gaat het licht vriezen en kan het lokaal glibberen worden op de wegen. De verwachting is dat de gladheid in de loop van de vrijdagochtend weer verdwijnt. Moet je de weg op, dan is het advies om je rijstijl aan te passen.

Strooiwagens weer op pad

Op verschillende plekken in onze provincies zijn de strooiwagens van Rijkswaterstaat al weer gezien. Wil je weten waar de wagens zout hebben gestrooid, kijk dan op de website Winter op de weg.

Vrijdag neemt vanuit het westen de bewolking toe en vooral in de middag volgt regen. Het wordt dan 3 tot 7 graden in Brabant. De wind waait meest matig uit het zuiden tot zuidwesten.