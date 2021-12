Maaike liep weken rond met schurft: 'Huilde iedere nacht van de jeuk'

Een heleboel muggenbultjes: dat is wat Maaike (21) uit Breda dacht te hebben toen ze jeukende rode plekjes kreeg in haar nek. Het bleek schurft te zijn. Ze kwam er pas weken later achter, toen haar hele lichaam onder zat. "Ik huilde iedere nacht van de jeuk."

Schurft is een besmettelijke huidaandoening die heel veel jeuk veroorzaakt. Die jeuk ontstaat doordat kleine beestjes, schurftmijt, gangetjes graven in je huid en daar eitjes leggen.

Uiteindelijk bleek dat Maaike last had van schurft. “De huisarts had een dermatoloog gevraagd en die zei meteen dat het wel eens schurft kon zijn. Mijn hele lichaam zat toen al onder. Ik moest dubbele medicatie gebruiken.”

Schurft komt vaak voor bij mensen die zich niet zo goed verzorgen. Het kan ook overgedragen worden door seks. In beide gevallen was dit niet het geval bij Maaike. “Hierdoor verwachtte ik het ook totaal niet. Ik heb het waarschijnlijk opgelopen in een vakantiehuisje.”

“Ik voel me ziek hard genaaid. Het heeft me zoveel jeuk, pijn en geld gekost. Ik heb nu nog steeds jeuk en ik heb er ook littekens aan overgehouden. Als de huisarts het gewoon meteen gezien had, was alles een stuk minder heftig geweest.”

Kennisinstituut Nivel signaleert dat er de laatste jaren een stijgende lijn is in het aantal gevallen van schurft in Nederland. In 2014 ging het nog om 100 gevallen per 100.000 inwoners. Dit aantal nam toe tot 210 gevallen in 2019 en 260 in 2020. Schurft is goed te behandelen met een speciale crème en met het medicijn ivermectine.

De naam Maaike is vanwege privacy gefingeerd. Haar echte naam is bekend bij de redactie.