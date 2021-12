Afgewaaide mijter of verdwaald sneeuwvlokje in de baard? Alles kan zondag

Ga er maar aanstaan op torenhoge leeftijd: de Sint moet dit weekend regen, wind en gure taferelen trotseren om alle cadeautjes te bezorgen. En dan is er ook nog een kleine kans, zo groot als een pepernootje ongeveer, dat er zondag een vlokje natte sneeuw z'n baard in dwarrelt.

Zoals je ook nooit weet wat er in je schoen zit 's ochtends, zo laat ook het weer voor dit weekend zich lastig voorspellen. Weerman Wilfred Janssen van Weerplaza vertelt: "Er ligt een lagedrukgebiedje precies boven ons land. Daaromheen zitten allemaal verschillende neerslaggebiedjes. En het is even afwachten wat daaruit gaat vallen. Het zou wit kunnen zijn, maar meer dan een vlok natte sneeuw verwacht ik dan niet."



Waar de Sint zeker wel rekening mee moet houden, is een temperatuur die ver onder het gemiddelde voor deze tijd van het jaar ligt. Met een graadje of vier, vijf, zes, hebben we het wel gehad op 5 december. Thermo-ondergoed onder de tabbert dus. Verder komt de wind die door de bomen waait uit het noorden die dag.



Pepernoten gegarandeerd

Er schijnt maar weinig zon op de rimpelige neus van de Goedheiligman. Het is overwegend bewolkt en af en toe valt er wat regen. Weerman Janssen, die met deze niet al te aangename voorspelling misschien bang is dat er helemaal niks meer in z'n schoen komt, voegt er met het oog op pakjesavond nog wel snel (Ozo-)snel aan toe: "Het ziet ernaar uit dat het in de loop van de zondag droger wordt."



Tot slot: wat er natuurlijk sowieso uit de lucht komt vallen dit weekend is een grote berg pepernoten. En ook de kans op chocoladeletters is honderd procent. Zingen maar!