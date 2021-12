Max Verstappen wereldkampioen? Dit denken superfans Bas en Marco

Max Verstappen (links) en Lewis Hamilton (foto: ANP 2021/Hoch Zwei). vergroot

Max Verstappen kan dit weekend geschiedenis schrijven. Hij kan de eerste Nederlandse wereldkampioen Formule 1 worden. Dat unieke moment wil Tilburger Bas van Bodegraven van fanclub Gomax voor geen goud missen. Hij is erbij in Jeddah, in Saudi-Arabië. Een vriend haalde hem een kleine maand geleden over. "En ik heb er vooralsnog geen spijt van."

Bas had wel al kaartjes voor de laatste race van dit seizoen, over een week in Abu Dhabi. "Die reis had ik een halfjaar geleden al geboekt. Dat is een heel toffe race om bij te zijn. Jeddah is daar nu op het laatste moment bijgekomen. Een goede bekende van mij, Kevin, vroeg me zo'n vier weken geleden of ik daar ook naartoe zou gaan, omdat Max daar wereldkampioen kan worden. Toen stond Max er nog iets beter voor dan nu."

"Normaal gesproken worden Max en Hamilton hier weer nummer een en twee."

Bas vertelde Kevin dat hij dit niet van plan was. "Let maar op, dat doe je wel", zei zijn vriend daarop. "Hij heeft me aan het denken gezet. Toen ben ik vlug gaan googelen wat de opties waren. In overleg met mijn vriendin Ingrid zijn we er toch voor gegaan. Ik kijk enorm uit naar dit weekend, het is heel spannend." Toch denkt hij niet dat de strijd om de wereldtitel Formule 1 dit weekend al beslist wordt. "Als zowel de auto van Max als die van Lewis Hamilton heel blijft, worden ze normaal gesproken weer nummer een en twee. Max is dan nog geen wereldkampioen. Dan kan hij hoogstens acht punten uitlopen op Hamilton. Maar dit is een stratencircuit. Je hebt hier geen uitloopstroken. Als je een foutje maakt en je parkeert je auto tegen een muur, ben je klaar. En als het Hamilton gebeurt, dan is de strijd om de wereldtitel klaar voor hem."

"Alles wat achter het circuit ligt, is een grote bende."

Het circuit in Jeddah is spiksplinternieuw. Pas acht maanden geleden is met de aanleg begonnen. "De afgelopen drie weken zat iedereen erover in of het circuit wel op tijd klaar zou zijn. Als je de tribunes ziet, het asfalt en de pitstraat: dat is fonkelnieuw allemaal. Maar alles wat daarachter ligt, is een grote bende."

"Hamilton had jarenlang geen geduchte tegenstander."

Marco Kleij is ook een groot Formule 1-fan. Ook hij gaat dit weekend met spanning kijken naar de races in Jeddah. Maar hij kijkt in Nuenen, in zijn mancave. "Ik heb daar een groot scherm hangen en daar hebben we de ruimte", vertelt hij. "Dan komt een stel vrienden naar me toe. De een zorgt dan voor wat eten, de ander voor drank en dan hebben we een keigezellige dag of avond." Hij heeft wel goede hoop dat Max Verstappen wereldkampioen wordt. "De betrouwbaarheid van de Red Bull-bolide is goed en Max is superieur", benadrukt hij. "Dit circuit in Jeddah is zes kilometer lang en bevat 27 bochten. Gezien die bochten is dit denk ik wel een Max-circuit." Dat Hamilton ervaring heeft in hoe je wereldkampioen moet worden, zegt Marco weinig. "Waaruit bestaat die ervaring? Hij is dan wel zeven keer wereldkampioen geworden, maar hij had destijds niet echt een geduchte tegenstander. Hamilton had gewoon de snelste auto."

"Circuit Abu Dhabi is in het voordeel van Mercedes."

Als Verstappen het dit weekend niet kan afmaken in Jeddah, wacht hem een week later een nieuwe kans, tijdens de laatste race van dit seizoen in de Verenigde Arabische Emiraten. Een race die hij een jaar geleden nog afgetekend op zijn naam schreef. Ook daar, in Abu Dhabi, is Bas er bij. Maar hij waarschuwt voor al teveel optimisme. "Er zijn daar aanpassingen aan het circuit gedaan die niet per se goed zijn voor de auto van Max. Het zijn wat meer rechte stukken geworden. Dat is in het voordeel van Mercedes, want die auto's zijn heel goed qua motorvermogen."

