Zoveel betaal je voor een parkeervergunning in jouw gemeente

Parkeerplaats voor vergunninghouders (foto: Harold Versteeg / Hollandse Hoogte via ANP). vergroot

Parkeren in je eigen buurt kan behoorlijk in de papieren lopen. Woon je in het centrum van Den Bosch, dan betaal je per jaar 286 euro voor een parkeervergunning. Volgens databureau LocalFocus het hoogste bedrag dat een autobezitter in onze provincie moet neertellen voor zo'n vergunning.

Sandra Kagie Geschreven door

Het databureau onderzocht voor alle 352 gemeenten in Nederland of er zones zijn waar bewoners een vergunning nodig hebben om hun eigen auto te parkeren. Dat is in ruim vier op de tien gemeenten het geval. Het prijskaartje van zo'n vergunning verschilt behoorlijk per gemeente en zelfs binnen gemeenten. Woon je namelijk niet in de binnenstad van Den Bosch, maar in de wijken daaromheen, dan betaal je voor een parkeervergunning geen 286 euro, maar vier tientjes per jaar. Vergelijk je de vier grote steden in onze provincie met elkaar, dan blijkt in Den Bosch het tarief voor de duurste parkeervergunning veruit het hoogst: Den Bosch - 286,24 euro

Eindhoven - 180,00 euro

Tilburg - 159,96 euro

Breda - 48,00 euro Waar in Brabant je als bewoner een parkeervergunning nodig kunt hebben en hoe duur die is, zie je in dit kaartje:

Wachten op privacy instellingen...

Het zal niemand verbazen dat je voor een parkeervergunning in hartje Amsterdam het diepst in de buidel moet tasten. Een parkeervergunning daar kost je een slordige 568 euro. Ook binnen de hoofdstad verschillen de tarieven enorm. In bepaalde delen van de hoofdstad betaal je bijvoorbeeld 32 euro voor een parkeervergunning. Zo'n zes op de tien gemeenten kent overigens helemaal geen parkeervergunningszones. Daarnaast zijn er ruim twintig gemeenten waar bewoners in bepaalde gebieden wel een vergunning nodig hebben. Hier zijn vervolgens echter geen kosten aan verbonden. Waar in Nederland je als bewoner een parkeervergunning nodig kunt hebben en hoe duur die is, zie je in dit kaartje:

Wachten op privacy instellingen...

Schaarste

Alle negen miljoen auto’s in Nederland moeten uiteindelijk ergens worden geparkeerd. Volgens Giuliano Mingardo, onderzoeker stedelijke economie aan de Erasmus Universiteit, is ‘de schaarste groot’. "Er zijn te veel mensen en er is te weinig ruimte. Aantrekkelijke buurten zijn daarom het duurst. Parkeren in de grachtengordel is uiteraard duurder dan in andere buurten." Maar als je een huis van een miljoen kan betalen, dan voel je volgens hem niks van de kosten voor een parkeervergunning. Corine Hoeben van onderzoeksinstituut COELO geeft aan dat parkeergelden, waaronder inkomsten uit vergunningen, door gemeenten worden gebruikt om de begroting sluitend te krijgen. Maar volgens Hoeben is het ‘te kort door de bocht om te zeggen parkeergelden een melkkoe zijn’.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.