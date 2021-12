Visser in problemen in Maren-Kessel: hulpdiensten halen man uit het water

Foto: Bart Meesters / SQ Vision. vergroot

Een visser is vrijdagochtend iets na acht uur aan de Marense Dijk in Maren-Kessel in de problemen gekomen nadat hij in het water belandde. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en hebben hem uit het water weten te halen. Vervolgens is hij onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht.

Sandra Kagie Geschreven door

Een correspondent laat weten dat de situatie er ernstig uit zag. Een omstander zag de man in het water liggen en waarschuwde de hulpdiensten. De man was in een speciaal pak aan het vissen in de Maas toen het misging. Vanwege de ernst van de situatie landde een traumahelikopter in de buurt. Ook de brandweer, onder meer met een duikteam, en de politie kwamen naar Maren-Kessel. De man is uit het water gehaald ter hoogte van de plek waar je met een pont de Maas kunt oversteken naar Alem.

