Kinderopvang in houdgreep: groepen dicht, leiders ziek en torenhoge kosten

Groepen in kinderdagverblijven soms noodgedwongen leeg (Archieffoto). vergroot

De coronacrisis houdt de kinderopvang in een houdgreep. "Acht van onze groepen moeten komende week minstens een dag dicht", vertelt Maurice Simmerok, manager bij kinderopvangorganisatie Mikz in Midden-Brabant. Elke werkdag stromen 's ochtends vroeg de ziekmeldingen van groepsleiders binnen. Ondertussen rijzen de kosten de pan uit en tonen ouders niet altijd begrip: "Het is echt heel heftig."

Zo'n 285 pedagogisch medewerkers vangen bij Mikz normaal gesproken op 36 locaties in Heusden, Loon op Zand en Waalwijk zo'n 3000 kinderen op. Normaal gesproken. Maar Simmerok laat er geen twijfel over bestaan: de coronacrisis houdt de kinderopvang in een ongelofelijk beknellende houdgreep. "Gemiddeld melden zo'n vijf pedagogisch medewerkers zich nu dagelijks ziek. Soms is het er eentje, soms zijn het er tien. Dan komen er standaard nog zo'n zes quarantainegevallen bij en moeten er in de loop van de dag mensen halsoverkop naar de snelteststraat, als ze niet lekker worden."

"Als een groep dicht moet, zijn er nog steeds ouders die zeggen: maar nu heb ik een probleem."

Onder de groepsleiders schommelt het verzuim al weken tussen de 17 en 24 procent. "Zij zitten in de frontlinie. Dit is een heel groot probleem." Pijnlijke telefoontjes naar ouders zijn onvermijdelijk. "Onze medewerkers bellen soms letterlijk met tranen in de ogen op als er weer een groep dicht moet. Dan zijn er nog steeds ouders die zeggen: maar nu heb ik een probleem. Wij snappen dat, wij willen dit ook niet. Maar we kunnen er niets aandoen." En dan zijn er de extra kosten. Simmerok vertelt: "Ik heb net voor 6000 euro sneltesten gekocht, daar kunnen we zo'n 2,5 week mee vooruit." De pedagogisch medewerkers kunnen zichzelf zo elke week twee keer preventief testen. Heeft iemand daadwerkelijk klachten, dan volgt een ritje snelteststraat. "Dat hebben we sinds het begin van de coronacrisis zo'n 900 keer laten doen, voor 47 euro per test."

"Kinderen met een negatieve zelftest toelaten zet de deur open voor nog meer besmettingen."

De allergrootste kostenpost is de compensatie aan ouders, voor opvang die niet geboden kan worden. "We zitten al op vier ton." Maar dat betaalt Den Haag toch wel? Simmerok: "Nee. Zo'n financiële regeling moet er nu echt komen." Ondertussen regent het niet alleen ziekmeldingen, maar ook nieuwe corona-beslisbomen. Steeds veranderen de regels voor wanneer kinderen nu wel mogen komen en wanneer niet. De nieuwste aanpassing in het zogenoemde snottebellenbeleid is dat kinderen met milde klachten na een negatieve zelftest weer naar school en opvang mogen. Een GGD-test hoeft dan niet. "Dit moeten we niet willen. Het zet de deur open voor nog meer besmettingen, waaraan onze medewerkers worden blootgesteld." Door die regel moet als het aan Simmerok ligt, meteen weer een streep. En er moet extra geld komen uit Den Haag, bepleit hij. Gerard Craanen is directeur bij Kinderopvang Midden-Brabant, een andere speler in dezelfde regio. Aan het verlanglijstje voor de branche voegt hij nog een vurige wens toe: "Geef de medewerkers in de kinderopvang voorrang in de boostercamapgne."

"Zorg dat het personeel optimaal beschermd is en geef ze snel die derde prik."

"Kinderen zijn nu eenmaal heel vaak verkouden van oktober tot en met februari." Op basisscholen zijn ongeteste kinderen met milde klachten sinds vorige week niet meer welkom. In de opvang nog wel. Terecht, vindt Craanen, snotneuzen horen er daar bij. "Maar zorg dan wel dat het personeel optimaal beschermd is en geef ze snel die derde prik." Hij vervolgt: "Jonge meiden van 20 lopen misschien niet zoveel risico. Maar die hebben ook weer contact met hun ouders. En we hebben ook een groep leiders die zelf tussen de 50 en 60 jaar zijn. Die lopen alweer meer risico en hebben misschien ook een oudere man thuiszitten."

"Als de kinderopvang dicht moet, is het einde zoek."

Een versnelde booster voor de kinderopvang komt nog niet voor in de Haagse plannen. Craanen: "Volgens De Jonge is dan het einde zoek. Maar als de kinderopvang dicht moet, en de scholen, dan is het einde ook zoek." Voor dit verhaal heeft Omroep Brabant ook Korein en Spring Kinderopvang gesproken, beiden in Oost-Brabant. Ook zij herkennen de personele problemen en de worstelingen. Kinderen met alleen een snotneus of een kuchje weigeren, zoals in Zuid-Holland weleens gebeurt, doet geen van de benaderde Brabantse organisaties. "Dan zouden we wel een heel lastig verhaal naar de ouders hebben, want wie vang je dan op en wie niet."

