Voetbalclubs in coronatijd: trainen in alle vroegte of poorten juist dicht

Voetbalclubs moeten creatief zijn nu er vanwege corona 's avonds niet gesport mag worden. Zo stonden de voetballers van VOAB 1 uit Goirle vrijdagmorgen om halfzeven op het veld voor hun training. RKSV Margriet uit Oss kiest er juist bewust voor om alle trainingen tot de winterstop stil te leggen.

“Die zou overdag zijn, maar dan is iedereen aan het werk”, zegt speler Casper van Beers. Op zaterdag trainen was geen optie omdat er volgens de geldende voetbalregels een volle dag moet zitten tussen een competitieduel en een training. Er bleef maar een mogelijkheid over: vrijdagmorgen. In de groepsapp konden de spelers stemmen. “Wie voor was kon een groen stoplichtje terugsturen. Dat deed iedereen, op twee spelers na.”

Rillend en half wakker begonnen de voetballers van VOAB 1 vrijdagmorgen om halfzeven aan hun training. Letterlijk voor dag en dauw. “Het is fris, maar als we zo aan de gang gaan krijgen we het vanzelf warm.”

Unaniem besloten ze om de vroege training toch door te laten gaan, ondanks dat de wedstrijd voor zondag is afgeblazen. Dat heeft te maken met een coronabesmetting van de coach. “Hij is het afgelopen weekend nog bij de groep geweest, dus we weten niet of er meer teamleden besmet zijn. Daarom hebben we uit voorzorg gezegd dat we de wedstrijd niet door laten gaan."

Een domper, geeft Casper toe. “Maar die wedstrijd wordt ingehaald en dan weten we ook de uitslag van de tegenstander. Daar kunnen we dan op inspelen.”

Intussen heeft Jan Verhoeven in de kantine de koffie al klaar en liggen de croissantjes in de oven. “Het is leuk voor de jongens dat ze nog even kunnen spelen, want straks begint de winterstop.” Wat Casper betreft mogen ze dit vaker doen. “Het is even taai als die wekker zo vroeg gaat, maar daarna is het wel lekker om zo vroeg te voetballen.”