PSV ziet sterkhouders terugkeren tegen FC Utrecht

Gakpo, Teze en Madueke keren terug bij PSV (Foto: ANP). vergroot

Cody Gakpo, Noni Madueke en Jordan Teze keren waarschijnlijk terug in de wedstrijdselectie van PSV. De sterkhouders trainden deze week weer met de groep. Ze zijn volledig hersteld van hun blessures. Een opsteker voor PSV-trainer Roger Schmidt, die tevreden is over de optredens van zijn ploeg.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Vrijdagmiddag stond de afsluitende training in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht op het programma. Na die training kijkt Schmidt hoe de teruggekeerde spelers zich voelen. Inmiddels trainen ze al bijna een hele week met de groep. De verwachting is dat de drie terugkeren in de wedstrijdselectie. Een basisplaats voor een van de spelers is niet waarschijnlijk. Schmidt waakt ook over zijn spelers. “We moeten voorzichtig zijn. Ze zijn fysiek in orde, maar we hebben een erg druk schema. We moeten nog zes wedstrijden afwerken voor Kerstmis. Het zal een uitdaging worden iedereen fit te houden.”

"De laatste weken halen we een hoog niveau."

Het lijkt erop dat de Duitse oefenmeester zaterdag voor dezelfde namen kiest als de afgelopen drie wedstrijden. Over die wedstrijden is hij tevreden. “Afgelopen zondag verspelen we punten. Dat is zuur en daar baalt iedereen van. Als trainer kijk je toch breder dan alleen naar het resultaat. Als je ons de laatste weken ziet spelen, zie je dat we een hoog niveau halen. We creëren veel kansen en zijn tactisch heel sterk. Dat er nu spelers terugkeren is alleen maar positief, daar worden we beter van.” Zaterdag wacht PSV een pittige klus. FC Utrecht komt op bezoek in het Philips Stadion. De club uit de Domstad won dit seizoen al van Feyenoord en Ajax. Schmidt is dus gewaarschuwd.

"Ik verwacht dat het een grote uitdaging wordt."

“Ik verwacht dat het een grote uitdaging voor ons gaat worden. Vooral in topwedstrijden presteert FC Utrecht heel goed. Maar ik ben er van overtuigd dat we de drie punten in Eindhoven kunnen houden als we ons niveau van de afgelopen weken halen." Naast de drie sterkhouders die terugkeren is het nog wel afwachten of daar een vierde sterkhouder aan kan worden toegevoegd. Philipp Max is inmiddels coronavrij, maar hij heeft nog last van de naweeën. Hij heeft langer nodig dan verwacht om helemaal wedstrijdfit te worden. De wedstrijd tussen PSV en FC Utrecht begint zaterdagmiddag om halfvijf. Bij winst verkleinen de Eindhovenaren het gat naar koploper Ajax, dat donderdag won van Willem II, tot twee punten.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.