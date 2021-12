Café 't Oventje sluit na 140 jaar, je kan nu bieden op de hele inboedel

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Na 140 jaar sluit café 't Oventje, de complete inboedel gaat onder de hamer

De complete inboedel van café 't Oventje gaat onder de hamer. Het café in Zeeland houdt na 140 jaar op met bestaan. De laatste 45 jaar waren Tien en Trees Verstraten uitbaters van het café. Zij stoppen ermee en een opvolger is er niet.

Een fietsenrek, twee kleine stenen tuinkaboutertjes, bierreclameborden en zo’n 2000 singles. Het is een greep uit het aanbod. “Je kan in 45 jaar heel wat spullen verzamelen”, vertelt Trees. Ze staat achter in de zaak en helpt mensen bij het uitzoeken van kerstspullen. De meeste spullen worden verkocht via een online veiling, maar de kerstspullen verkoopt Trees zelf. Tien loopt voor in de zaak en geeft daar uitleg bij de spullen. Vrijdag en zaterdag zijn er kijkdagen. Dan kunnen mensen komen kijken voordat ze een bod uitbrengen. “Kijk, dit zijn podiumdelen. Dit tapijtje hoort er eigenlijk bij en dan zetten we er deze schotten normaal voor”, vertelt hij een geïnteresseerde klant. Café ’t Oventje bestaat al 140 jaar en had een belangrijke maatschappelijke functie in het dorp. Verenigingen kwamen er samen en in het zaaltje zijn heel wat feesten gevierd. “Mijn ouders hebben hier hun 12,5 jarig jubileum gevierd en ik ben ondertussen 70 jaar. Dan kun je wel bedenken hoe lang ik hier al kom”, vertelt één van de stamgasten.

"We kwamen hier iedere zondag Studio Sport kijken."

Niet alleen Trees en Tien sluiten een tijdperk af, ook de stamgasten. “Ik kom hier al meer dan 50 jaar”, vertelt één van hen. “Ik vind het heel jammer dat het dichtgaat. Je bent alles kwijt: het gezelschap, de eenheid, het biljarten, het voetbal, echt alles. We kwamen iedere zondag hier Studio Sport kijken en we keken hier ook alle wedstrijden van het Nederlandse elftal. Nu zit ik in een zwart gat. Ik zit thuis maar een beetje te dutten in een stoel. Er is niks meer.” Tien en Trees hadden zelf ook liever gezien dat het café was overgenomen, maar ze konden geen overnamekandidaat vinden. Het pand is nu verkocht en er worden huizen van gemaakt. Inmiddels hebben ze er vrede mee. “Het is niet anders”, vertelt Trees. “Deze tijd is ook wat moeilijker. Het is voor iedereen overleven en dan moet je op een gegeven moment reëel zijn.”

"Mijn fijnste tosti-ijzer heb ik bewaard."

Echt veel emotionele waarde hechten de twee niet aan hun spullen. “Ik ben vooral blij als het nog een tweede leven kan krijgen”, vertelt Trees. Bijna alles gaat in de verkoop, op een paar spulletjes na. “Ik heb mijn fijnste tosti-ijzer bewaard", vertelt Trees lachend. “Als de kleinkinderen komen kan ik die nog mooi gebruiken. Tien laat twee oorkondes zien van de brouwerij, waarvan één er is ondertekend door Freddy Heineken. “Hier ben ik echt trots op”, vertelt hij. “Deze gaan niet in de verkoop!”

