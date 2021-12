Clash tussen hipsters en criminelen in miniserie over Woensel-West

Fresku als 'De Bison' (Foto: Videoland) vergroot

Worden het hipsters of criminelen die de dienst uitmaken in de Eindhovense wijk Woensel-West? Die clash staat centraal in een nieuwe miniserie van Videoland. Rapper Fresku speelt de hoofdrol.

Bas Crommentuijn Geschreven door

De Eindhovense rapper vervult de rol van 'De Bison'. Net terug van tien jaar achter de tralies, herkent hij de wijk waar hij vroeger de dienst uitmaakte niet meer terug. In plaats van een boksring vindt hij een yogaschool. En er loopt een 'wijkcoördinator' rond, die 'van deze probleemwijk een kanswijk wil maken'. Crimineel imperium

Niet helemaal de terugkeer waar 'De Bison' op gerekend had. En samen met zijn maat, gespeeld door Eindhovenaar Theo Maassen, probeert hij zijn oude criminele imperium nieuw leven in te blazen. "De culture-clash tussen hipsters en straattuig maakt dat de boel volledig uit de hand loopt", zo belooft Videoland in de aankondiging van deze crime-komedie. Debuut

Het is voor Fresku zijn debuut als acteur. Maar de wijk waar de miniserie zich afspeelt kent hij des te beter: de Eindhovense rapper groeide op in Woensel en kent de buurt dus als zijn broekzak. Verder spelen naast Fresku en Theo Maassen ook Eindhovenaar Huub Smit (New Kids) en Mike Weerst (Flikken Maastricht) uit Overloon mee in de serie. De serie is vanaf 17 december te zien bij Videoland. Bekijk hier de eerste beelden van de serie Woensel West:

