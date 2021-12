Veel reacties op overlijden van Arie Ribbens: 'Bedankt voor alle feestjes'

Arie Ribbens (archieffoto). vergroot

De ‘Koning van de Polonaise’ is niet meer. Arie Ribbens is op 84-jarige leeftijd overleden en dat brengt veel reacties teweeg. "Hij heeft ervoor gezorgd dat het Brabants kwartiertje een Brabantse nacht werd."

Adrie van den Berk, oprichter en eigenaar van Berk Music Productions zegt: "Ik heb goede herinneringen aan onze samenwerking. We hebben onder andere Brabantse nachten zijn lang opnieuw uitgebracht, dus we hebben veel uurtjes in de studio samen doorgebracht. Het was een gezellig iemand waar je altijd wel mee kon lachen. Laat ik het zo zeggen: hij heeft ervoor gezorgd dat het Brabants kwartiertje een Brabantse nacht werd."

Ook op sociale media wordt veel geregeerd op het overlijden van de bekende feestzanger. "Wij vieren vandaag geen feest, het is geen tijd voor de polonaise en we gaan ook niet links af bij Hoevelaken", schrijft een Twitteraar. Top 2000

Jelle van Nuland, Statenlid van de VVD-fractie in Brabant, koos voor een bijzonder eerbetoon aan Arie Ribbens. Hij stemde snel nog al zijn bekendste hits in de Top 2000.

Deurzakker Willem van Schijndel kwam Arie veertig jaar lang in het circuit tegen. Hij reageert bij Omroep Brabant op het overlijden van Arie: "Hij was een aardige man. Echt een muzikant en altijd wel in voor een grapje en een praatje. Hij had echt interesse in je."

Anderen delen op sociale media foto's of herinneringen aan de zanger. Ook zijn vrouw Cea deelde vrijdagmiddag een foto van haar man met daarbij de woorden: 'Mijn lieve man ik moet je laten gaan, voor altijd in mijn hart'. Ze krijgt honderden steunbetuigingen via Facebook.

