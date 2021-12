Eindhovense huisarts 'ernstig tekortgeschoten' rondom zelfdoding patiënt

Een huisarts uit Eindhoven is op meerdere punten ernstig tekortgeschoten rondom de zelfdoding van een 44-jarige patiënt. Dat oordeelt het Medisch Tuchtcollege. De vader en broer van de patiënt dienden een klacht tegen hem in. De huisarts krijgt een officiële berisping opgelegd. Dat houdt in dat het tuchtcollege hem veroordeelt, maar de arts blijft wel bevoegd om zijn beroep uit te oefenen.

De arts werd beoordeeld door het tuchtcollege, omdat de familie van de patiënt een klacht had ingediend tegen de arts. Zo vond de familie dat de arts de man niet goed had behandeld en dat hij ook niet goed omging met de signalen en hulpvragen van de ouders van de patiënt.

Psychische toestand steeds slechter

De 44-jarige man kwam ongeveer een maand voordat hij een einde aan zijn leven maakte voor het eerst bij de Eindhovense huisarts. Hij kreeg medicatie voorgeschreven en werd doorverwezen naar een psychologenpraktijk. Daar heeft hij meerdere gesprekken mee gehad, maar zijn psychische toestand werd in korte tijd toch steeds slechter.

De ouders van de patiënt hebben in de week voor zijn zelfdoding meerdere keren contact opgenomen met de huisartsenpost. De man had namelijk ernstige paniekklachten.

Op de dag van de zelfdoding zijn de ouders met hun zoon naar de huisarts gegaan. De arts belde hierna de crisisdienst en psychologenpraktijk om een spoedbeoordeling te regelen, maar dat lukte niet. De crisisdienst kon de man niet beoordelen, omdat hij al in behandeling was bij een psycholoogpraktijk. En die praktijk had geen crisismogelijkheden.

'Klachten onterecht'

Volgens de huisarts zijn de klachten over hem onterecht. Hij meent dat hij steeds ruim de tijd heeft genomen om naar de patiënt en zijn ouders te luisteren. Ook vond hij dat hij de situatie van de patiënt en de vragen om hulp van hem en zijn ouders serieus heeft genomen.

De huisarts stelt verder dat hij op de dag van de zelfdoding veel heeft gedaan om goede zorg voor de man te regelen. Zo heeft hij vaak gebeld met de crisisdienst en psychologenpraktijk en hierbij benadrukt hoe ernstig de situatie is. Hij is daarom van mening dat het niet zijn schuld is dat de patiënt niet werd beoordeeld en opgenomen.

De arts had ook de voicemail van de patiënt ingesproken, waarin hij vertelde wat hij met de crisisdienst en psychologenpraktijk had besproken. De dag na de zelfdoding van de man heeft de arts de voicemail van de ouders ingesproken om hun nazorg te kunnen bieden. Hij heeft de ouders daarom ook meerdere keren uitgenodigd voor een gesprek.

'Ernstig tekort geschoten'

Volgens het Medisch Tuchtcollege is de huisarts inderdaad op meerdere punten ernstig tekort geschoten. Zo heeft de huisarts de ernst van de situatie niet zorgvuldig ingeschat. Hij heeft te weinig aandacht gehad voor het feit dat het steeds slechter ging met de patiënt en hij woog de signalen van de ouders niet voldoende mee.

Volgens het tuchtcollege had de huisarts moeten inzien dat de behandeling van zijn patiënt niet genoeg hielp en had hij de medicijnen die hij voorschreef moeten aanpassen. Op de dag dat de patiënt een einde aan zijn leven maakte, had de huisarts meer moeten aandringen moeten richting de crisisdienst en psychologenpraktijk. Verder had de arts die dag eerder contact moeten opnemen met de ouders van de patiënt. En na de zelfdoding had de arts meer moeten doen dan alleen een voicemailbericht inspreken, zo oordeelt het tuchtcollege.