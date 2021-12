Brabantse nachten zijn plots niet meer zo lang en we gaan ook niet meer bij Hoevelaken linksaf. Feestzanger Arie Ribbens is op 84-jarige leeftijd overleden, maakte zijn platenlabel vrijdagmiddag bekend. De zanger had een lange, succesvolle carrière dankzij feesthits als 'Polonaise Hollandaise' en 'Brabantse nachten zijn lang'.

