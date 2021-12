Roy Kuijpers blij met bliksemtransfer naar RKC: 'Voelt nog apart'

Roy Kuijpers in het shirt van RKC (Foto: RKC Media) vergroot

Nog voordat de winterse transferperiode is aangebroken, verlaat Roy Kuijpers FC Den Bosch om in de Eredivisie bij RKC te gaan voetballen. In de Keuken Kampioen Divisie was hij dit seizoen al de revelatie en dat levert hem nu een transfer op, waar hij eerder niet van durfde te dromen.

Negen goals in zeventien wedstrijden. Het zijn de fraaie statistieken van Kuijpers in de Keuken Kampioen Divisie. FC Den Bosch deed er nog alles aan om zijn amateurcontract op te waarderen, maar er lagen te veel kapers op de kust. Uiteindelijk viel de keuze van de aanvaller op RKC. “Woensdag kreeg ik een berichtje dat de interesse van RKC concreet was geworden. Toen is het snel gegaan. Donderdag was ik in Waalwijk en is alles rond gekomen.”

"Het voelt nog een beetje apart, maar ik ben blij met deze keuze."

Er was al wat langer interesse vanuit Waalwijk. Toch kan Kuijpers het nog moeilijk bevatten. “Ik leef in een rollercoaster. Woensdag heb ik ook de hele dag goed nagedacht. Het voelt nog een beetje apart, maar ik ben blij met deze keuze.” Er was voor de 21-jarige aanvaller genoeg belangstelling. Onder meer topclubs uit de Keuken Kampioen Divisie en nog een andere Eredivisieclub wilden Kuijpers vastleggen. Waarom dan de keuze voor RKC? “Ik krijg hier een heel goed toekomstperspectief. Ik heb getekend voor 3,5 jaar. Dat geeft ook veel vertrouwen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ik me voorin ga ontwikkelen. Ik heb de laatste weken wat vaker de wedstrijden bekeken. Ik weet dat ik iets kan toevoegen aan dit elftal.” Op welke positie Kuijpers gaat spelen maakt hem niet uit. Hij kan op elke positie in de voorste linie uit de voeten.

"Dit is de perfecte stap voor mij."

Dat hij begin december de overstap maakt naar de Eredivisie, had Kuijpers nooit durven dromen. “Als je dat aan het begin van het seizoen tegen mij gezegd had, zou ik je toch wel voor gek verklaren. Maar naarmate ik meer goals ging maken en het vertrouwen groeide, begon ik wel na te denken over de toekomst." Die toekomst ligt dus in Waalwijk. Een bewuste keuze om zichzelf door te ontwikkelen. Maar is hij niet bang dat RKC degradeert en de aanvaller volgend seizoen weer terug is in de Keuken Kampioen Divisie? “Dat zijn wel gedachten die deze week door je hoofd gaan. Maar ik heb al een hele goede indruk van de groep. Ik zal moeten gaan vechten voor mijn plek en ik kan ervoor zorgen dat RKC in de Eredivisie blijft. Al met al is dit de perfecte stap voor mij.”

