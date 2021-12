Je eigen monument al vanaf 3 ton, biografie inbegrepen

Monumenten, prachtige panden om in te wonen, maar wel heel duur. Dat laatste hoeft alleen niet zo te zijn. Daar is het huis op de Vismarktstraat in Geertruidenberg het bewijs van. Dit monument kan namelijk al vanaf 3 ton van jou zijn

Het huis is al gebouwd in 1596, maar hoorde toen nog bij het huis van de buren. Het jaar 1611 kan je het echte geboortejaar noemen, omdat het toen verkocht werd als afzonderlijk huis.

Een kasteel, paleis of fort allemaal prachtige panden die vaak de naam monument mogen dragen. Het huis aan de Geertruidenberg is dan misschien niet zo bombastisch als dit soort gebouwen, maar mag zichzelf wel een officieel een monument noemen. En dat heeft natuurlijk zijn redenen.

“In 2001 is het hele huis gerenoveerd. Er zijn isolatiedakplaten gelegd; Er is dubbel glas geplaatst en de vloer is helemaal vervangen, maar wel volledig in oude stijl", vertel de makelaar Joris Detrie van Era Makelaardij Amerstreek.

De kelder van het huis is ook opvallend. Dat komt niet alleen doordat je warme voeten krijgt van de vloerverwarming. Er ligt in de kelder namelijk een oude waterput met water erin.

Mocht jij zelf even in de put zitten dan ligt dit huis op de perfecte plek. Rond het huis liggen namelijk perfecte weggetjes voor een korte wandeling. Als dat niet genoeg is ben je ook in dertien minuten in de Biesbosch om even echt je hoofd leeg te kunnen maken.

Als jij het huis uiteindelijk koopt, krijg je niet alleen de muren, kamers en het dak. Het huis heeft namelijk ook een eigen biografie. “Ooit is van veel panden in de kern van Geertruidenberg het verleden opgezocht. Hier zijn overzichten van gemaakt. Op de schouw van de woning staat de naam van het huis met daaronder alles wat er over het pand bekend is.”