Overtuigend NAC haalt uit tegen FC Den Bosch

NAC heeft flink uitgehaald op bezoek bij FC Den Bosch. De Bredanaars overtuigden en wonnen met maar liefst 5-0 in De Vliert. Door de overwinning gaat NAC over FC Den Bosch heen op de ranglijst.

Toch was op het veld NAC de betere ploeg. Iets wat natuurlijk ook verwacht mag worden van een club die voor het seizoen nog riep mee te willen doen om de bovenste plekken. De Bredanaars begonnen fel en zette hoog druk. Het leidde tot een hoop kansen voor onder andere gelegenheidsspits Boris van Schuppen. Maar hij kreeg het voor elkaar een bal op drie meter van het doel over te schieten.

De sfeer bij beide ploegen was nogal verschillend voor aanvang van de wedstrijd. Bij FC Den Bosch waren er vooral tevreden gezichten. Van de laatste vijf wedstrijden werden er vier gewonnen. Bij NAC hing de vlag er anders bij. Al weken overtuigt de ploeg van Edwin de Graaf niet, al werd er vorige week in de laatste minuut gewonnen van Helmond Sport.

Plaaggeest Antonia

De beste man bij de bezoekers was Jarchinio Antonia. De rechtsbuiten kreeg veel ruimte en kon die goed benutten met zijn snelheid. Waar bij de kans van Van Schuppen nog een zeker lijkende assist werd afgenomen was het na een kwart wedstrijd wel raak op aangeven van Antonia.

Seuntjens kreeg de bal van de rechtsbuiten en schoot via een been van een verdediger de bal achter doelman Wouter van der Steen. Na de openingstreffer consolideerde NAC en kwam het eigenlijk niet in de problemen. FC Den Bosch probeerde het wel maar kwam niet verder dan een grote kans voor Ryan Leijten.

In de tweede helft werd de wedstrijd al snel beslist. Na een klein uur verdubbelde de bezoekers de voorsprong. Het was wederom Antonia die aangever was. Dit keer was het Kaj de Rooij die de voorzet van de rechtsbuiten wist te verwerken tot doelpunt.

NAC dendert door

Het feest voor de Bredanaars was daarmee nog niet compleet. Van Schuppen maakte zijn misser uit de eerste helft goed door oog in oog met de doelman voor de 0-3 te zorgen. Thom Haye maakte vanuit een vrije trap de 0-4. Ook invaller Pjotr Kestens mocht meedelen in de feestvreugde. Hij maakte een vijfde Bredase treffer.