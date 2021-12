‘De man met een fortuin in zijn broek’ kon deze keer niet vluchten

vergroot

Een nieuwe column van Willem-Jan Joachems, de misdaadverslaggever van Omroep Brabant.

Willem-Jan Joachems

Er zijn mensen die je vaak tegenkomt in rechtbanken. Oude bekenden. Ze zijn al tientallen jaren klant van justitie. De onderwereld vergrijst ook. Da's vrij logisch: als beroepscrimineel ga je niet zo gauw werken als timmerman, tandarts of makelaar. Je blijft er vaak je hele leven in hangen want je hebt de kennis en de kennissen. Wel zo handig voor de politie. Dan weten ze vaak bij wie ze moeten aanbellen of de deur moeten inbeuken. Toen deze week Peter S. alias Peerke alias ‘De Dikke’ werd opgepakt moest ik toch even knipperen met de ogen. Dat was even geleden. Het is iemand die deze eeuw meer vastzat dan vrij was, in mijn beleving. Dat idee werd nog eens bevestigd omdat de politie hem arresteerde in zijn cel. Eén dag voor zijn vrijlating. Perfect uitgekiend, zal de politie misschien wat gniffelend hebben gedacht.

"Die 180.000 euro moet hij betalen aan de Staat."

Ik zat wat te puzzelen over die celstraf van Peerke. Ging dat nog over dat rare verhaal uit de zomer van 2013? Peerke ging op reis, waarheen weet ik niet. Op Schiphol liep hij door de controle met dikke pakken geld in zijn broeksband verstopt. De beveiliger zag de biljetten van 500 euro zitten in zijn broeksband en vroeg hoeveel geld hij bij zich had. "180.000 euro", antwoordde Peerke. Er werd iemand bij geroepen en in een onbewaakt moment sloeg Peerke op de vlucht. Hij holde terug, richting de uitgang. Zijn paspoort en bagage achterlatend. De politie kon hem opsporen en hij kreeg een taakstraf voor witwassen. Die 180.000 euro moet hij betalen aan de Staat. Peerke deed wel vaker dingen die niet mogen. Hij werd geboren in Eindhoven, tussen kerst en oudjaar 1962. Naar verluidt als zoon van een illegale alcoholstoker. Toen Peer een dertiger was, kwamen politie en justitie duidelijk achter hem aan. Ze zagen hem in 1998 bezig met drugshandel in Engeland. En in Frankrijk. Want dat jaar nam de Franse politie coke en xtc in beslag. Verdachten wezen naar Peerke. Ook importeerde hij cocaïne naar Nederland, via Amsterdam, denkt de politie en hij plande een drugslab in Bergeijk. Begin 2000 werd hij veroordeeld voor overtreding van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën. Een vrij nieuwe wet toen om de aanvoerlijnen van drugslabs te ontregelen. Agenten merkten dat hij naar Venezuela en Colombia reisde op een vals Iers paspoort van iemand uit Dublin. Begin 2001 vond de politie een drugslab in Eersel en groeide de berg verdenkingen. In november 2001 onderschepte de Duitse politie bij Lübeck een Tilburgs huurbusje. 1,6 miljoen pillen werden ontdekt, in lange dozen met gedroogde zonnebloemen. Alles moest per schip naar Australië waar je écht veel krijgt voor je pilletjes. Voorjaar 2002 was het weer raak. Op het Poolse zeiljacht Evelin in Zierikzee vond de politie anderhalf miljoen pillen.

"Diverse landen klaagden erover: of we iets konden doen aan al die drugs."

Het was een tijd waarin de Brabantse xtc-pillen onder bijzondere dekmantels de hele wereld over gingen: verstopt in fotolijsten bijvoorbeeld. Of Barbie-poppenhuizen die in Amsterdam werden verpakt in cadeaupapier van Bart Smit. Zo vond de Amerikaanse douane de drugs in ieder geval terug in Seattle. Een Israëlisch misdaadnetwerk zorgde voor het transport, net zoals bij de York-bende uit Sint Willebrord die rond dezelfde tijd werd opgerold. Bij ons zaten en zitten de beste xtc-fabrikanten ter wereld. Diverse landen klaagden erover: of we iets konden doen aan al die drugs. Op 2 juli 2002 vielen agenten binnen bij Peerke in Eersel en pakten hem op. Ze vonden twee doorgeladen pistolen met munitie. Net als tien telefoons, veertien buzzers en een zak met een grote lading simkaarten. Erg verdacht allemaal. 120 agenten deden ook onderzoek in Best en Valkenswaard. Bij zeventien huiszoekingen werden vijf verdachten geboeid afgevoerd. Peerke was een van hen. De Brabander was een van de 153 verdachten dat jaar die voor xtc-handel/productie of smokkel werden gepakt in ons land. Maar hij was wel een bijzondere vangst. Want in één op de drie gevallen waren het gewone smokkelaars en verder wat handlangers, uitvoerders en laboranten. Met Peerke leek het erop dat de politie een belangrijke man op de achtergrond te pakken had. Een stille vennoot van anderen, een sleutelfiguur. Zo iemand was bijzonder, vond de politie.

"Peerke was de man die er ergens in de verte mee in verband stond maar ‘iemand die ze lange tijd niets konden maken’."

En dat zagen een paar collega's toen ook. Peerke belandde na zijn arrestatie in de cel én in het misdaadboek 'Xtc-smokkel' van Marian Husken en Freke Vuijst. Hij wordt daarin beschreven als iemand met veel geld en contacten met de spelers en beheer over de grondstoffen. Bij hem konden de zelfstandige afnemers goederen en diensten afnemen. Kleine groepen met eigen laboratoria deden zaken met hem en zo bleef de man uit Eersel buiten beeld. Soms was Peerke medefinancier. Peerke was de man die er ergens in de verte mee in verband stond maar ‘iemand die ze lange tijd niets konden maken’. Zulke mensen zijn er meer in de onderwereld. Deze keer konden ze hem toch wél iets maken. Na de Zeeuwse en Duitse pillenvondsten kreeg Peerke 11 jaar en 8 maanden cel opgelegd. Het gerechtshof in Den Bosch nam hem in 2007 kwalijk dat hij de naam van Nederland als ‘narcostaat’ opnieuw bevestigde. Peerke was nog maar nét vrij toen zijn huis aan de Boutenslaan in Eindhoven onder vuur werd genomen. Dankzij het kogelvrije glas vielen er geen slachtoffers. Hij werd zo nóg bekender. Daarna was er het Schiphol-verhaal nog, met de dikke pakken geld in zijn broek. Bij politie en justitie groeide intussen de verbazing. Niemand snapte waar hij van leefde. Bij de belasting was er niks van inkomsten bekend. Zelf verklaarde hij dat hij handelde in antiek en auto's maar dat hij zelden wat vastlegde op papier.

"Dat is het nadeel als je een bekend gezicht bent. Ze komen altijd bij je uit."

Eind vorig jaar zag de politie Peerke in de digitale wereld opduiken tijdens het megaonderzoek rond EncroChat. "Het is alsof we bij de criminelen aan de vergadertafel zaten", was een van de quotes van de politie kort na het bekend worden van de spectaculaire EncroChat-operatie. Alles wijst erop dat de politie ook aan de Eerselse vergadertafel mee loerde. Het vermeende netwerk rond Peerke wordt ervan beschuldigd bezig te zijn geweest met een reeks misdrijven: de invoer van chemicaliën, het opzetten van drugslabs, het maken van drugs en de import én export van cocaïne. Het lijkt allemaal een echo van de misdrijven van twintig jaar geleden. Afgelopen week volgden invallen in Eindhoven, Waalre, Valkenswaard, Heeze, Eersel en Bladel. Veertien huizen en bedrijfspanden in totaal. Ook in Limburg, België en Spanje. En de agenten vonden van alles, is te zien in de video die de politie hierover maakte. De geschiedenis herhaalt zich. Dat is het nadeel als je een bekend gezicht bent. Ze komen altijd bij je uit. Peerke viert eind deze maand zijn 59e verjaardag. De kans is groot dat hij het in de cel viert.

