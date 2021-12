Coronanieuws: 3800 Brabanders testen positief, stijging van ruim 500

07.51

Geestelijk verzorgers in verpleeghuizen, zorgcentra en ziekenhuizen ervaren extra drukte doordat weer meer mensen overlijden door corona. Ze moeten niet alleen mensen op hun sterfbed bijstaan; ook zieken, kwetsbare en eenzame ouderen en zorgpersoneel hebben meer behoefte aan geestelijke ondersteuning, ziet de Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ).

"Ongeveer de helft van de gesprekken die we doen, zijn coronaconsulten. Het valt me op hoe snel mensen sterven, hoe snel het klaar is als er corona bij komt kijken. Je hebt daardoor geen tijd om gesprekken in fasen te voeren. Alles moet nu in een keer", zegt Mustafa Bulut aan de NOS. Hij werkt als geestelijk verzorger in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.