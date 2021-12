Zaak beschoten in Bergen op Zoom: 'Minstens acht kogelgaten'

Een zaak aan de Antwerpsestraatweg in Bergen op Zoom is vrijdagnacht beschoten. Dit gebeurde rond kwart voor drie. Het zou gaan om de zaak Modi Eat, Drink & Chill.

"Er is niemand gewond geraakt", laat een agent weten. Er is een onderzoek gestart.

Acht kogelgaten

Een buurtbewoner hoorde van zijn zoon, die de avond had doorgebracht met vrienden, dat mensen die zich in de zaak bevonden zijn meegenomen in een politiebusje. "De straat werd vervolgens afgezet voor onderzoek."

Iemand anders laat weten dat er sprake zou zijn van minstens acht kogelgaten. De Antwerpsestraatweg werd na de schietpartij afgesloten voor onderzoek.

Twee explosieven

Bij hetzelfde gebouw werden tweeënhalf jaar geleden, toen daar nog shishalounge Pure gevestigd was, twee explosieven gevonden. Een shishalounge is een café waar de bezoekers waterpijp kunnen roken.

Volgens de buurtbewoner is de zaak Modi van dezelfde eigenaar als Pure. Volgens hem 'is het alleen maar dealen daar'.

