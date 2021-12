Omrijders zorgen voor monsterfile op de N324 bij Grave: 1,5 uur vertraging

Het verkeer op de N324 is helemaal vastgelopen (afbeelding TomTom). vergroot

Het is zaterdagmiddag druk op de N324 richting Gelderland, bij Grave. De A50 tussen Oss en Arnhem is dit weekend deels afgesloten. Omrijders veroorzaken nu een flinke file op de Rijksweg. De vertraging was iets na vier uur van anderhalf uur teruggelopen tot een half uur.

Het verkeer staat vast vanaf de Midden Peelweg bij Reek, tot helemaal aan Grave toe.



De afsluiting op de A50 is tussen Ravenstein en knooppunt Bankhoef. De ANWB adviseert omrijden via de snelwegen A59, A2 en A15, via Den Bosch en Tiel dus. Normaal gesproken zou omrijden via het pontje van Megen naar Appeltern ook een optie zijn, maar bij de Maasveren wordt dit weekend opnieuw gestaakt. Alleen voetgangers en fietser worden overgezet.

