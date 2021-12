PSV tankt vertrouwen richting donderdag dankzij blunderende doelman

PSV heeft geen fout gemaakt in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. De Eindhovenaren wonnen met 4-1, al kreeg het wel de nodige hulp van de Utrechtse doelman. Dankzij de overwinning verkleint de ploeg van trainer Roger Schmidt het gat naar Ajax met twee punten.

Het antwoord op die vraag was bij de tweede Eindhovense goal duidelijker. Want vrij snel na de gelijkmaker van Gakpo kwam PSV op voorsprong. Uit een corner was het Ramalho die raak schoot nadat de keeper er volledig naast zat bij het uitkomen. Een meevallertje voor de Eindhovenaren. Dat een paar minuten daarvoor juist goed wegkwam toen Joël Drommel een soortgelijke fout maakte. Al met al toonde de thuisploeg weerstand door de achterstand relatief snel ongedaan te maken.

Blunderende doelmannen PSV ging in de achtervolging maar moest daarvoor een gaatje vinden in de Utrechtse muur. Dat lukte na een klein halfuur. Uitgerekend de teruggekeerde Gakpo verschalkte Maarten Paes in de korte hoek. Een doelpunt waarbij je af kon vragen of de doelman de bal niet kon hebben.

Discutabele derde treffer

Na rust was Ritsu Doan dichtbij een derde Eindhovense treffer maar de Japanner stuitte op doelman Paes die ditmaal wel goed op zijn plek stond. Maar twee minuten later was het alsnog raak voor de rechtsbuiten.

Doan trok naar binnen en schoot in de korte hoek hard raak. Wederom kon je twijfels zetten bij het optreden van de Utrechtse-goalie maar ook bij de positie van Erick Gutiérrez. De Mexicaan stond bij het doelpunt in buitenspelpositie én in de baan van het schot. Het was voer voor discussie want was het hinderlijk buitenspel of niet? Scheidsrechter Makkelie concludeerde na het zien van de beelden van niet en keurde het doelpunt goed. PSV had een grotere marge en kon de wedstrijd rustig uitvoetballen.

Finale op donderdag

Twintig minuten voor tijd zorgde Philipp Mwene, met zijn eerste doelpunt van het seizoen, voor de definitieve beslissing. Hij schoot uit een rebound de 4-1 binnen. Door de comfortabele voorsprong konden een kwartier voor tijd Jordan Teze en Noni Madueke ook hun rentree maken. Beide spelers keerden terug van blessures.

PSV mag zich nu gaan opmaken voor de laatste poulewedstrijd in de Europa League. Op bezoek bij Real Sociedad hebben de Eindhovenaren aanstaande donderdag aan een punt genoeg om te overwinteren. Met een 4-1 overwinning op zak zal PSV met vertrouwen naar het Baskenland afreizen.