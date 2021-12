Paard Sunrise van amazone Imke Schellekens-Bartels overleden

Het paard Sunrise waarmee Imke Schellekens-Bartels haar dressuursuccessen vierde is overleden. Het paard was 27 jaar oud. De amazone uit Hooge Mierde boekte met Sunrise haar grootste successen, waaronder een zilveren teammedaille bij de Olympische Spelen in Hong Kong.

“Onze allerliefste Sunnie is niet meer”, met die woorden maakte Imke Schellekens-Bartels het overlijden van haar paard bekend. Sunrise was al tien jaar met pensioen en kreeg vrijdag plotseling coördinatieproblemen, waarop er is besloten om het paard te laten inslapen.

Droompaard

Van de 27 jaar behoorde Sunrise 22 jaar tot de stal Bartels. “Samen met de eigenaren, de familie Smarius, hebben we mooie tijden meegemaakt”, schrijft Imke. Daarmee doelt de amazone op het EK-goud, WK-goud en het zilver bij de Olympisch Spelen. “Voor mij was het een droompaard, een once in a lifetime paard.”

Volgens de amazone genoot Sunrise de laatste tien jaar samen met haar vriendje Gestionneke met volle teugen van haar pensioen.