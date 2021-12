Uitslaande brand verwoest huis in Breda

In een huis aan de Heuvelbrink in Breda heeft zaterdagavond rond tien uur een flinke brand gewoed. De vlammen sloegen daarbij uit het dak.

De brandweer was met meerdere blusvoertuigen uitgerukt om het vuur te bestrijden. Het huis is van binnen volledig uitgebrand. Bij de brand kwam veel rook vrij. Buurtbewoners werd geadviseerd om ramen en deuren te sluiten.

Ambulance en een traumahelikopter werden opgeroepen omdat er een vermoeden was dat er nog mensen in het huis waren. Dat bleek niet het geval. De oorzaak van de brand is niet bekend.

De straat werd afgezet, veel buurtbewoners kwamen naar de brand kijken.