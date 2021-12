Brand bij huis in Sint Hubert, politiebewaking ingesteld

Aan de achterkant van een huis aan de Grootvenseweg in Sint Hubert brak zaterdagnacht brand uit. Het vuur werd rond kwart voor een ontdekt.

De brand is volgens de politie aan de buitenkant van het huis begonnen. Op het moment dat het vuur uitbrak, waren een man en vrouw in huis. De man is naar een ziekenhuis gebracht. Hij was gewond aan zijn hand en voeten.

Politiebewaking

De brandweer had het vuur snel onder controle.

Agenten hebben het huis afgezet met lint en volgens een correspondent is er politiebewaking ingesteld. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.