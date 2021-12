Coronanieuws: 'Voorlopers variant waren al lang aanwezig'

06.25

Voorlopers van de nieuwe Omikron-variant waren waarschijnlijk al maanden aanwezig, zegt Wolfgang Preiser. Hij is onderzoeker bij het consortium dat de variant ontdekte. "Voor zover we nu weten, evolueerde een vroege vorm van Omikron als apart virustype voordat Alpha en Delta opdoken." Dit type virus heeft zich vervolgens maanden lang geëvolueerd zonder opgemerkt te worden. "De vraag is: waarom kon Omikron zo lang verborgen blijven en nu pas op stoom komen? Misten er nog een of twee mutaties waarmee het zo snel kon verspreiden?"