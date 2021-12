Jeffrey Herlings rouwt om omgekomen teamgenoot: ‘Mijn hart is gebroken’

Jeffrey Herlings (archieffoto: KTM Images/Ray Archer). vergroot

Door een lawine in Oostenrijk zijn drie skiërs omgekomen en twee gewond geraakt. Een van hen is de Oostenrijkse motorcrosser René Hofer, ploeggenoot van Jeffrey Herlings. Op Instagram deelt Herlings dat hij in diepe rouw is.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het ongeval gebeurde zaterdag op de Lackenspitze bij Tweng in het Salzburgerland Lungau op een hoogte van ongeveer 2400 meter, meldt de politie. Op zijn Instagram-pagina schrijft een emotionele Herlings dat Hofer als een kleine broer voor hem was. Ze waren vorige week in Italië nog kamergenoten. “Ik kan het echt niet geloven”, aldus de motorcrosser. “Mijn hart is gebroken, mijn lichaam voelt leeg en mijn brein kan het nog steeds niet aan.” Bedolven onder sneeuw

De drie dodelijke slachtoffers werden bedolven onder de sneeuw en twee van hen werden dood teruggevonden. Het derde dodelijk slachtoffer werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf daar. De twee gewonden kwamen niet onder de sneeuw terecht. Alle slachtoffers maakten deel uit van een groep van elf Oostenrijkers onder de dertig jaar die aan het skiën waren.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.