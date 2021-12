Roy Kuijpers leeft jongensdroom: bliksemtransfer, debuut en winnende goal

Roy Kuijpers wordt omhelsd door Jens Odgaard na zijn doelpunt (Foto: ANP) vergroot

Op vrijdag je eerste training om vervolgens op zondag in de laatste minuut het winnende doelpunt te maken. Het is in een notendop het verhaal van Roy Kuijpers. De kersverse aanwinst van RKC bezorgde zondagmiddag met een doelpunt in de laatste seconde zijn nieuwe club de drie punten.

Roy Kuijpers is pas 21 jaar oud. Dan is het nog heel vroeg om een autobiografie te schrijven. Toch zou er een boek geschreven kunnen worden over het weekend van de in Brabant opgegroeide voetballer. Kuijpers kwam vrijdag over van FC Den Bosch waar hij in bezit was van een amateurcontract. Hij tekende bij RKC een profcontract voor 3,5 jaar en drie dagen later was hij bij zijn debuut de held van Waalwijk door in de laatste minuut het winnende doelpunt te maken.

“Dit is een droomdebuut”, vertelde Kuijpers zondag na afloop van de wedstrijd. “Ik besef het nog niet helemaal. Thuis zal ik alles wel een plekje geven. De afgelopen dagen waren heel hectisch maar ik ben zo blij dat ik het team gelijk aan drie punten kan helpen.” In huize Kuijpers zullen de slingers al opgehangen zijn. Zowel zijn vader als zijn moeder zijn fanatiek RKC-supporters. “Ze komen allebei hier uit de buurt. Ik ben geboren in Zwolle maar ik woon praktisch gezien al bijna heel mijn leven op één straat van het stadion.” Over zijn doelpunt is de jonge aanvaller wel nuchter. “Ik dacht ik ga maar rennen. Dat ik dan de bal van Finn (Stokkers red.) krijg is geweldig. Ik rende eerst nog naar de camera maar ben daarna al vrij snel naar Finn gelopen om hem te bedanken.”

Ook zijn trainer, Joseph Oosting, was tevreden met het optreden van de aankoop. “We hebben hem gehaald vanwege zijn snelheid en doelgerichtheid. Dat liet hij in die twintig minuten die hij kreeg gelijk zien. Hij gaf ons meer elan en diepte.” Het blijft bijzonder dat RKC nog voor de winterse transferperiode Kuijpers heeft aangetrokken. Volgens Oosting moeten hiervoor de complimenten naar technisch directeur Mo Allach. “We hadden Roy (Kuijpers red.) al even op de radar. Dan ga je nadenken wanneer je zo’n jongen wil halen. Toen riep Mo (Allach red.) dat we hem nog voor de winterstop gaan halen omdat die jongen in een flow zat. Het blijkt nu al een gouden zet te zijn geweest.” Tot slot was ook teamgenoot Dario van den Buijs trots op Kuijpers. “Die jongen is pas drie dagen bij ons maar je ziet de klasse er vanaf stralen. Toen die goal viel werd ik wel even helemaal gek. Dit is een lekkere overwinning voor ons en een fijne binnenkomer voor Roy.”

