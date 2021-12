Automobilist rijdt voetganger aan in Oosterhout en gaat er daarna vandoor

Een voetganger is zondagnacht op de Statendamweg in Oosterhout aangereden door een automobilist. Die ging er na de aanrijding vandoor.

Na de aanrijding werden meerdere hulpdiensten opgeroepen. De weg werd afgesloten.

Onderzoek

Hoe de aanrijding kon gebeuren, wordt onderzocht.

Of de bestuurder van de auto inmiddels is aangehouden, is niet bekendgemaakt.