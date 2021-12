Voetganger doodgereden in Oosterhout, politie weet nog niet wie hij is

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Voetganger overleden na aanrijding door automobiliste op de Statendamweg in Oosterhout

Een voetganger is zondagnacht om het leven gekomen bij een aanrijding vlakbij het dierenpension aan de Statendamweg in Oosterhout. De man werd rond kwart over één geraakt door een auto, die bestuurd werd door een 71-jarige vrouw.

Volgens een correspondent liep het slachtoffer op de weg toen de aanrijding plaatsvond. Doffe klap en glasgerinkel

Een getuige hoorde een doffe klap en glasgerinkel en belde de politie. Vervolgens werden meerdere hulpdiensten opgeroepen en werd de weg afgesloten. Een andere getuige sprak kort met de automobiliste en zag dat die in paniek was. Onderzoek

De automobiliste wachtte uiteindelijk niet de komst van de hulpdiensten af, maar reed naar huis en sloeg daar alarm. Haar auto is in beslag genomen. Hoe de aanrijding kon gebeuren, wordt onderzocht. Lang haar in een knotje

De politie weet nog niet wie het slachtoffer is. De man wordt tussen de 35 en 40 jaar oud geschat. Hij is 1,80 meter lang, heeft een baard en lang haar. Dat droeg hij op het moment van het ongeluk in een knotje. De man droeg een rood Adidas T-shirt en een donkere muts. Verder had hij een camouflage-rugzak bij zich.

