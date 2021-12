Tips van tuinman Martijn om je tuin winterklaar te maken

De vorst komt eraan en de eerste sneeuw wordt verwacht. Wij redden ons dan wel met een warme kop thee of diep onder de dekens, maar de tuin heeft het een stuk moeilijker. Tuinman Martijn Rekkers vertelt hoe je je tuin het best door de winter heen kunt helpen.

Je kunt ook beter niet over het gras heen lopen in deze winterdagen. “Gras is heel gevoelig en er zit vocht in. Als je over het gras loopt als het koud is, dan knakt het gras.”

Een grasveld is perfect om een grote sneeuwpop te maken. Het grote en rechte vlak zorgt ervoor dat je het sneeuwtapijt kunt omtoveren tot een grote sneeuwbal. Maar volgens Martijn moet je dat juist niet doen. “Sneeuw op het gras is een soort deken tegen de kou. Je moet het vooral laten liggen.”

“Ga vooral niet het ijs in je vijver stuk slaan. Vissen raken daar heel erg gestrest van. Het is alsof je in een huis zit dat kapot wordt gemaakt met zes drilboren.”

Mocht je vijver geen 80 centimeter diep zijn, niet getreurd. “Je kunt een zuurstofpompje kopen dat voor een wak zorgt. Daarnaast kun je stro rechtop in het water zetten voor genoeg zuurstof. Het succes is dan alleen minder zeker.”

Voor de mensen met een vijver heeft Martijn geruststellende woorden. “Je hoeft er niks mee te doen. De vissen gaan in de winter onder in de vijver leven. Je vijver moet dan wel 80 centimeter diep zijn, omdat hij dat vorstvrij is.”

Je zou het misschien niet denken, maar dit winterweer is perfect om je tuin op de schop te gooien. “Planten zijn in de winter in rust. Daarom is het nu de perfecte tijd om planten te verplanten, maar ook nieuwe te plaatsen.

Daar komt nog eens bij dat het ook een stuk goedkoper is. “Je kunt nu planten uit volle grond planten. Deze zijn een stuk goedkoper dan gekweekte planten. Het verschil is soms zelfs een factor van vier.”

Martijn heeft nog een belangrijke tip. “Veel mensen willen hun tuin in de winter graag netjes maken.” Denk bijvoorbeeld aan snoeien of bladeren weghalen. “Doe dit vooral niet. Je kunt je tuin beter wild houden, omdat die dan het beste beschermd is tegen de winter. Ruim hem lekker in het voorjaar op. Dan is het ook veel prettiger om in de tuin te werken.”