Eftelingbeveiligers achtervolgen autodieven door Kaatsheuvel

Wachten op privacy instellingen... De twee mannen (foto: politie). Volgende Vorige vergroot 1/2 De twee mannen gingen er met een Audi vandoor.

Twee mannen hebben in augustus een Audi gestolen vanaf het beveiligde parkeerterrein van de Efteling. Beveiligers van het pretpark gingen erachteraan. Wat volgde was een dollemansrit door Kaatsheuvel. De politie is nog altijd op zoek naar de twee dieven.

Rebecca Dijkstra Geschreven door

De mannen sloegen toe op 22 augustus, rond halfeen ’s middags. Een van de twee stond op de uitkijk en de ander wist op klaarlichte dag de Audi te stelen. Nadat hij was weggereden, stapte de andere man iets verderop in en scheurden ze samen weg. Maar de diefstal bleef zeker niet onopgemerkt op het beveiligde terrein van het pretpark. Beveiligers zagen de diefstal en gingen er snel achteraan, maar de dieven reden zó hard dat de beveiligers de achtervolging op een gegeven moment moesten staken. "Het was te gevaarlijk en het ging te hard. Ze hebben levensgevaarlijke situaties veroorzaakt door met 130 kilometer per uur door Kaatsheuvel te rijden", aldus de politie. Passat

De dieven hebben weinig plezier gehad van 'hun' nieuwe Audi. De auto werd gedumpt aan de Louise de Colignystraat en drie dagen later gevonden. Het tweetal staat duidelijk op beeld. De politie hoopt dat iemand hen herkent. Vlak daarvoor reed er een zwarte Volkswagen Passat met Pools kenteken het terrein op. Het is niet zeker dat de mannen daarin zaten, maar de auto is verdacht omdat deze als gestolen geregistreerd stond.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.