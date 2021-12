Trotse mbo-docent Kirsten is de beste leraar van het jaar

Kirsten Cuppen in Brabant Vandaag. vergroot

Niet één, maar twee Brabanders zijn benoemd tot Leraar van het Jaar. Kirsten Cuppen van het ROC Tilburg wint in de categorie mbo en Jasper van der Noordt van het Brederocollege in Breda wint in de categorie speciaal onderwijs. "Ik ben er heel blij mee. En twee van de vier winnaars zijn Brabanders, ja dat natuurlijk is top", zegt Kirsten in het televisieprogramma Brabant Vandaag.

In totaal worden vier docenten benoemd tot Leraar van het Jaar. De winnaars zijn komend jaar ambassadeur van Leraar 24, dat is een platform voor leraren. Kirsten geeft op het ROC in Tilburg Nederlands en loopbaanbegeleiding. Waarom ze daar zo prijswinnend goed in is? "Ik denk omdat ik studenten echt probeer te zien. Ik oordeel niet op hun gedrag, maar probeer altijd te kijken naar wat erachter zit. Op die manier probeer ik ze aan het leren te krijgen. Dat werkt, dus daar ben ik heel blij mee", verklaart ze.

"Online lesgeven was best moeilijk."

Volgens Kirsten was het afgelopen coronajaar wel wat ingewikkelder om goed contact met haar studenten te hebben. "Online lesgeven was best moeilijk, vond ik. Je merkte dat het studenten niet motiveerde, dus dan moest je echt alles uit de kast halen om je les zo leuk mogelijk te maken." Kirsten hield ook contact door haar studenten soms appjes te sturen en ze te bellen. "Het was wel even pittig." De docente zegt te balen dat het mbo soms een beetje een negatief imago heeft. "Toen ik hier kwam werken, zeiden mensen tegen mij: 'zo, nou dat is knap dat je dat durft'. Dus ik was benieuwd wat voor doelgroep ik zou krijgen." Maar van dat negatieve beeld klopt helemaal niets, zag Kirsten al snel. "Als je hier rondloopt en ziet wat voor studenten je krijgt, wat ze allemaal doen en bereiken en hoe ze eigenlijk op jonge leeftijd hebben ontdekt waar ze goed in zijn en dat inzetten in hun opleiding, ja dat is echt fantastisch", zegt ze vol trots.

"Waarom zouden we niet wat trotser op de mbo'ers zijn."

Ze wil zich als ambassadeur van Leraar 24 dan ook hardmaken voor meer erkenning voor de mbo'ers. "We zeggen hier altijd dat het hele leven draait op mbo'ers. Dus waarom zouden we er niet wat trotser op zijn." De docente heeft zin om als ambassadeur samen met de drie andere winnaars van de verkiezing aan de slag te gaan. "We hebben dezelfde ideeën en visie." Brabant Vandaag is iedere werkdag vanaf 17.45 ieder uur te zien op Omroep Brabant.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.