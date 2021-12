Jong PSV verliest in thuiswedstrijd van De Graafschap

Jong PSV heeft maandagavond verloren in de thuiswedstrijd tegen De Graafschap. De ploeg wist twee voorsprongen niet vast te houden en de wedstrijd eindigde met 2-3.

Invaller Jasper Van Heertum maakte diep in de extra tijd de winnende treffer. Bij de Eindhovense ploeg viel Richard Ledezma na de rust in. De Amerikaanse middenvelder liep bijna een jaar geleden een zware knieblessure op. Sindsdien kwam hij niet meer in actie in een officieel duel.