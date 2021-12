Opmerkelijk eigen doelpunt van Jong PSV

Jong PSV heeft maandagavond verloren in de thuiswedstrijd tegen De Graafschap. Opmerkelijk was het eigen doelpunt van Ismael Saibari van Jong PSV.

Saibari speelde van grote afstand terug op zijn eigen doelman Vincent Müller. Hij gaf de bal te veel vaart mee en zo vloog de bal over de keeper heen.

Op dat moment stond Jong PSV met 1-0 voor door een doelpunt van Fedde Leysen. Na het curieuze eigen doelpunt kwamen de beloften uit Eindhoven opnieuw op voorsprong, ditmaal scoorde Simon Colyn. Beide spelers van Jong PSV maakten hun eerste doelpunt in het shirt van de Eindhovenaren.

Via Opoku kwam De Graafschap toch weer langszij en in de absolute slotfase gingen de bezoekers er met de winst vandoor. Invaller Jasper van Heertum maakte de winnende treffer.

Opsteker voor Jong PSV was de terugkeer van Richard Ledezma. De Amerikaanse middenvelder liep bijna een jaar geleden een zware knieblessure op. Sindsdien kwam hij niet meer in actie in een officieel duel.