Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Historische kelder uitgegraven op Fort Altena: 'Hier zat je niet lekker'

Na een flinke opgraving heeft het 19e-eeuwse Fort Altena een verborgen militair geheim prijsgegeven. Onder een laag van drie meter zand is een schietschijvenkelder gevonden. Gidsen Wim de Graaf, Marjolein de Koning en Arie Schouten zijn dolenthousiast. "De verrassing is groot."

Rob Bartol Geschreven door

“We wisten dat er een kelder onder de grond zat. Onder meer omdat de grasmaaimachine altijd bleef steken op een stuk beton, dat een stukje boven het maaiveld uitstak”, vertelt Wim. “We hebben de kelder nu uitgegraven en het blijkt te gaan om een schietschijvenkelder." De nu blootgelegde schietschijvenkelder hoorde in het verleden bij een schietbaan op het fort. “Die schietbaan is rond 1920 in gebruik genomen”, vertelt gids Marjolein. “Vanuit de nu uitgegraven kelder werden de schietschijven omhoog getakeld en kon er door de militairen op los worden geschoten. Er werd hier geoefend door militairen van de kazerne uit Raamsdonksveer, maar ook de politie kwam hier schieten.”

"Als je hier in de kelder zat vlogen de kogels je letterlijk om de oren."

“De schietbaan was honderd meter lang”, vertelt De Graaf terwijl hij op z'n hurken zit in de schietschijvenkelder. “Er werd geschoten van honderd en vijftig meter afstand. Als je hier in de kelder zat vlogen de kogels je letterlijk om de oren en zo nu en dan werden er ook stukken van de schietschijven afgeschoten. Het was echt geen pretje om hier te zitten.” De militairen beschikten in de kleine diepe ruimte over twee kleine, nu rottende bankjes, en een piepklein tafeltje. "Als ze de schietschijven naar beneden hadden getakeld werden de resultaten via een telefoonlijn doorgegeven aan de commandant."

"Heel bijzonder dit stukje historie.”

“Dat er een schietbaan was op een fort is heel bijzonder”, vertelt Marjolein de Koning. “Op forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is het echt een zeldzaamheid.” Ook gids en historicus Arie Schouten is super enthousiast over de uitgegraven schietschijvenkelder. “We kunnen nu voor het eerst ook de constructie zien waarmee de schijven omhoog en omlaag gingen. Veel is verloren gegaan en verroest, maar aan de zijkanten zitten nog de dikke stalen kolommen waartussen ooit de schietschijven zaten. Heel bijzonder dit stukje historie.” Fort Altena is een van de forten die deel uitmaken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een belangrijke verdedigingslinie uit de 19e eeuw. Fort Altena is al jarenlang in het bezit van Brabants Landschap.

vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.