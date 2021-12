Sloopkamer is hot in coronatijd: 'Het lucht heel erg op'

Wachten op privacy instellingen... Rammen maar! (foto: Dagje uit Breda) Volgende Vorige vergroot 1/2 Gefrustreerd? Rammen maar in deze sloopkamer

Zal je net zien: moet je thuiswerken, gaat je laptop kapot. Hoe lekker is het om je dan even helemaal af te reageren? Dat kan bij de Smash Room in Breda, waar ze in deze coronacrisis topdrukte beleven.

Sandor van den Brand is eigenaar van Dagje uit Breda. Een van de activiteiten die je bij hem kan doen, is de Smash Room. Een sloopkamer, waar je helemaal los kunt gaan als je daar behoefte aan hebt. En die behoefte is er zeker, merkt Sandor, mede dankzij de coronacrisis. Toen hij in augustus 2019 de sloopkamer introduceerde, was er nauwelijks animo voor. Dit veranderde toen het coronavirus ook in Nederland arriveerde. Strenge maatregelen, een lockdown en thuiswerken zorgden voor opgekropte gevoelens die er ook weer uit moeten. “Naarmate corona steeds meer een rol speelde hier, werd onze sloopkamer steeds vaker geboekt. Op dit moment ontvangen we negentig groepen per week”, vertelt Sandor.

"Die man heeft zijn laptop hier kort en klein geslagen."

Dat varieert van vrijgezellenfeesten en bedrijfsuitjes, tot stelletjes of mensen die alleen komen. En vaak is ergens wel een link met corona te leggen. “Zo hadden we laatst een meneer die nu vooral thuiswerkt vanwege corona. Zijn laptop ging kapot en dat kwam natuurlijk helemaal niet uit. Die man nam zijn laptop mee en heeft ‘m hier kort en klein geslagen.” In Breda zijn drie gethematiseerde sloopkamers: een woonkamer, een garage en een klaslokaal. In die kamers wordt gewerkt met bepaalde triggers. Zo krijg je in het klaslokaal eerst een rapport vol onvoldoendes, om de woede nog een beetje aan te wakkeren. Daarna kun je los, vooral op glaswerk.

"Het lucht heel erg op, want dit kun je thuis niet doen."

Dat een sloopsessie oplucht, merkt Sandor na afloop aan zijn bezoekers. “We krijgen vaak de vraag of ze een abonnement kunnen afsluiten. Het lucht heel erg op, want dit kun je thuis niet doen.” Voor zover bekend is de sloopkamer in Breda de enige in onze provincie. In Tilburg zat een paar jaar geleden ook een sloopkamer, maar die bestaat niet meer.

