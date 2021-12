112-nieuws: busje botst op vrachtwagen • brommer botst in Rijen

Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision. vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

09.49 Brommer botst in Rijen Op de Flaasendijk in Rijen zijn woensdagochtend een crossbrommer en een auto gebotst. De weg lag bezaaid met onderdelen en de voorruit van de auto raakte zwaar beschadigd. De man op de crossbrommer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision vergroot Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision vergroot

09.15 Slachtoffer schietpartij is Limburger Bij de schietpartij dinsdagavond laat aan de Sonseweg in Eindhoven is een man van 30 jaar uit het Limburgse Panningen gewond geraakt. Het slachtoffer is volgens een woordvoerder van de politie gewond geraakt aan zijn arm. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. LEES OOK: Slachtoffer schietpartij in Eindhoven is man (30) uit Limburg

05.50 Busje botst op vrachtwagen op parkeerplaats bij tankstation De bestuurder van een busje is iets na halfvijf gewond geraakt toen hij op de parkeerplaats bij een tankstation langs de A27 bij Hank tegen een geparkeerde vrachtwagen botste. Het busje raakte flink beschadigd door de klap. Wachten op privacy instellingen... Een ambulance heeft de bestuurder met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd, zo laat een correspondent weten. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond en kon zijn weg vervolgen. Een bergingsbedrijf heeft het busje getakeld en afgevoerd. vergroot

02.45 Bestelwagen uitgebrand in Mierlo, brandweer vermoedt brandstichting Op de Wilhelminastraat in Mierlo is iets na halfdrie een bestelwagen door brand verwoest. De brandweer vermoedt brandstichting. Volgens een correspondent heeft een buurtbewoner nog geprobeerd de boel te blussen. Dit mocht niet baten. De brandweer die het blussen overnam, kon niet voorkomen dat de bestelwagen als verloren moet worden beschouwd. Foto: Dave Hendriks / SQ Vision. vergroot Om de brand goed te kunnen blussen, moest de brandweer de achterdeuren van de auto forceren. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Dit wordt door de politie onderzocht. Wachten op privacy instellingen... Wachten op privacy instellingen...

23.10 Gewonde bij schietpartij in Eindhoven Op de Sonseweg in Eindhoven is dinsdagavond iemand beschoten. Het slachtoffer was aanspreekbaar toen de hulpdiensten arriveerden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De man verkeert volgens de politie niet in levensgevaar. Foto: Dave Hendriks / SQ Vision. vergroot De politie heeft op de plek van de schietpartij onderzoek gedaan. Volgens een correspondent is onder meer met een speurhond gezocht naar hulzen. Deze zijn, voor zover bekend, niet gevonden. Wachten op privacy instellingen... Wachten op privacy instellingen...

