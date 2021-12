112-nieuws: busje rijdt op vrachtwagen • leguaan gered tijdens brand

11.37

In een huis aan de Lijsterlaan in Beek en Donk is woensdagochtend brand uitgebroken in een terrarium. De leguaan die in het terrarium zat heeft het overleefd en is gered door de toegesnelde brandweer. Er is ook een hond uit het huis gehaald. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis. De brand werd ontdekt toen er rook uit het dak van het huis kwam.