112-nieuws: hennepkwekerij gevonden in garage • brand in Roosendaal

14.59

Op de Spinmeesterstraat in Tilburg is in de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 november een brommer in brand gestoken. De brommer stond vlak geparkeerd voor een huis, dat schade aan de voorruit opliep. De bewoners merkten de brand zelf op en vluchtten naar de tuin. "Er zijn aanwijzingen dat de scooter in brand gestoken is. De tweewieler is van een van de bewoners", aldus de politie.

De politie onderzoekt camerabeelden uit de omgeving en roept getuigen op zich te melden.