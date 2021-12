Coronanieuws: flink wat voorstanders vaccinatieplicht, maar nog meer tegen

17.25

In Nederland is 36 procent van de bevolking voor een vaccinatieplicht, maar 43 procent is daar tegen. Dat constateert I&O Research in een onderzoek in opdracht van de NOS. Ook onder gevaccineerden is de verdeeldheid groot, daar is 41 procent het wel eens met een plicht, maar toch ook nog 36 procent tegen.

De stelling die werd voorgelegd was: "Degenen die nu nog niet gevaccineerd zijn moeten verplicht worden zich te laten vaccineren." Jongeren zijn het er voor 60 procent mee oneens, van de 65-plussers is 58 procent het er juist wel mee eens.

Gekeken naar politieke voorkeur zijn het alleen de CDA-kiezers die, met 55 procent, in meerderheid voor vaccinatieplicht zijn. Het onderzoek had plaats van vrijdag 3 tot maandagochtend 6 december. In totaal werkten 2053 volwassen Nederlanders mee aan de steekproef.