Coronanieuws: groot tekort aan medicijnen in ziekenhuizen

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis. In Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten: Traditionele Nieuwjaarsduik in Scheveningen gaat weer niet door

Groot tekort aan medicijnen in ziekenhuizen

08.14 Meest gezochte coronatermen Nederlanders hebben dit jaar veel informatie opgezocht over corona. Mensen gebruikten de zoekmachine om informatie over de avondklok en testen voor toegang te vinden. De hele lijst is hier te vinden. Google kijkt bij het maken van het jaaroverzicht niet naar de meest uitgevoerde zoekopdrachten, maar naar de opdrachten waar een grote stijging te zien is. Als alleen de zoekopdrachten zouden tellen, zouden woorden als YouTube en vacatures jaar na jaar bovenaan staan. Andere veel gezochte onderwerpen dit jaar waren de Sneeuwradar, de Olympische Spelen, de iPhone 13, de nieuwe Formule 1-commentator Nelson Valkenburg en een WhatsApp-storing begin oktober.

06.35 Traditionele Nieuwjaarsduik in Scheveningen gaat weer niet door Voor het tweede jaar op rij zal de traditionele Nieuwjaarsduik in Scheveningen niet doorgaan. Corona gooit opnieuw roet in het eten, zo maakt de organisatie bekend. De Stichting Nieuwjaarsduiken Nederland laat weten met pijn in het hart het besluit te hebben genomen. Omdat de Nieuwjaarsduik veel organisatie vergt, vindt de stichting het belangrijk om de betrokken partijen nu al duidelijkheid te geven. Dit terwijl nog niet bekend is wat de coronamaatregelen op 1 januari zullen zijn. Net als de vorige keer komt er een alternatief, zodat mensen thuis toch fris het nieuwe jaar kunnen beginnen. Mensen kunnen blikken met zeewater bestellen, die ze bijvoorbeeld in hun achtertuin over zichzelf kunnen leeggooien. Wachten op privacy instellingen...

04.30 Groot tekort aan medicijnen in ziekenhuizen Ziekenhuizen kampen momenteel met zo'n tekort aan medicijnen, dat coronapatiënten niet meer optimaal kunnen worden behandeld. Ook reuma- en kankerpatiënten hebben te lijden onder het tekort, schrijft het AD. Ziekenhuizen hebben op advies van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) de protocollen aangepast waarin de hoeveelheid staat die coronapatiënten van bepaalde medicijnen krijgen toegediend. Zo krijgen patiënten krijgen nog maar twee derde dosis van de ontstekingsremmers toegediend. Gevolg is dat coronapatiënten mogelijk sneller op een intensive care terecht komen of extra zuurstof toegediend moeten krijgen, zegt onder meer de Federatie Medisch Specialisten.

03.30 Ziekenhuizen en vakbonden onderhandelen over arbeidsvoorwaarden Ziekenhuizen en zorgbonden gaan vandaag een nieuwe onderhandelingsronde in om tot een nieuwe cao voor het ziekenhuispersoneel te komen. De huidige set arbeidsvoorwaarden is verlopen op 1 juli. Volgens vakbond FNV liggen de standpunten nog 'ver uiteen'. De bond heeft al gezinspeeld op acties in de algemene ziekenhuizen als dat zo blijft. Het is de vijfde onderhandelingsronde. FNV begint het beu te raken. "Er wordt heel veel gevraagd van het personeel, maar daar staat niks tegenover. Dat zo wordt gesold met medewerkers valt niet uit te leggen", zegt vakbondsbestuurder Elise Merlijn.

