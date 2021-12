Coronanieuws: grote verschillen in uitgestelde zorg tussen regio's

17.15

Wie een tumor moet laten verwijderen, kan in de ene regio niet meer in elk ziekenhuis terecht, terwijl in een andere regio nog ruimte is voor knieoperaties. Dat valt op te maken uit de meest recente informatie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de reguliere zorg die moet worden uitgesteld vanwege de grote toestroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen. De autoriteit roept ziekenhuizen woensdag op om samen te werken.

Het lukt volgens de informatie van de autoriteit bijvoorbeeld in de regio Limburg drie van de vijf ziekenhuizen niet meer om alle kritieke planbare zorg - zoals tumoroperaties - nog altijd binnen zes weken te leveren. Kritieke planbare zorg moet eigenlijk binnen die tijd worden uitgevoerd, om gezondheidsschade te voorkomen. Ook wordt in de regio Limburg helemaal geen planbare zorg - zoals knieoperaties - meer uitgevoerd.

In Brabant daarentegen lukt het in zeven van de tien ziekenhuizen nog om de kritieke planbare zorg op tijd uit te voeren. In zeven van de tien ziekenhuizen wordt ook nog planbare zorg geleverd. Of het om dezelfde ziekenhuizen gaat, is niet duidelijk.