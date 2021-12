Kerstpakket is groter dan ooit en er zitten steeds vaker gadgets in

Archieffoto: ANP vergroot

Het kerstpakket wordt dit jaar groter dan ooit. Vooral gadgets zijn een populair cadeau, zoals oortjes of een powerbank. Dat zegt Bart Poierrié van Kerstpakketten.nl. Het bedrijf uit Uden verkoopt dit jaar weer honderdduizenden pakketten.

Het liep ook dit jaar weer storm met de bestellingen. "Dat heeft te maken met het verlengen van de coronamaatregelen", vertelt Poierrié, directeur van het bedrijf. "Mensen werken weer allemaal thuis en verdienen een schouderklopje. Dat ziet hun baas ook ." Iedereen wil graag een flink gevuld kerstpakket. "Een borrelplank, maar ook een pakket met een thema zoals tapas of barbecue, is populair. Of gewoon een doos met A-merken." Het kerstpakket bestaat vooral uit eten en drinken, al is er wel een groei te zien in bestelde elektronica. "Zoals oortjes of een powerbank, dat is echt in opkomst. Die kun je niet meer op onze site vinden, want dat is allemaal uitverkocht", verklaart Poierrié.

De inhoud van de doos komt dit jaar niet van ver. "We hebben vooral artikelen uit Nederland en ook wat andere Europese landen. Maar vanwege corona kunnen we niet afhankelijk zijn van fabrieken buiten Europa. Het vervoeren van de spullen is ook duurder geworden, dus daar verkoop je dan veel minder van." In Uden gaat het vullen van de pakketten aan de lopende band. Liefst 5000 dozen per dag gaan eruit, zes dagen in de week en 24 uur per dag. "Soms komen er midden in de nacht nog bestellingen, dat kunnen wij allemaal prachtig volgen", lacht hij.

"Het is natuurlijk geen verplichting voor de baas."

Sommige bazen verzinnen een alternatief voor een kerstpakket, zoals een cadeaucheque. "Dat vinden wij niet persoonlijk en te gemakkelijk gedacht", reageert Poierrié. "Aan de andere kant: een gegeven paard kijk je niet in de bek. Want het is natuurlijk geen verplichting voor de baas." Iets persoonlijks uitkiezen voor alle medewerkers is ook niet te doen, ziet hij. "Iedereen houdt ergens anders van. Je kunt zoiets wel doen als je vijf mensen in dienst hebt, maar niet met vijftig man. Dus als werkgever doe je het bijna nooit goed." Is hij zelf dan wel een beetje gul richting zijn medewerkers? "De vaste medewerkers mogen altijd de grootste doos uit het magazijn halen en volstoppen met wat er overblijft. En de doos hoeft niet dicht te kunnen", besluit hij lachend.

