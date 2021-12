Luuk (16) kwam er op de middelbare school achter dat hij transgender is

Het is Paarse Vrijdag, een dag waarop scholieren en studenten op sommige scholen paars dragen om hun solidariteit te tonen met lhbti’ers. Een klein maar belangrijk gebaar vindt Luuk (16) uit Eindhoven. Hij kwam er in de brugklas achter dat hij transgender is. Enkele jaren later kwam hij ook op de middelbare school uit de kast. “Toen ik vier was, had ik al besloten dat ik nooit meer jurkjes wilde dragen."

Je genderidentiteit uitvogelen gaat niet van de ene op de andere dag. “Toen ik klein was dacht ik daar niet over na. Maar toen ik vier was, had ik wel al besloten dat ik nooit meer jurkjes wilde dragen. Ook had ik kort haar en droeg ik jongenskleding. Pas op de middelbare school ging ik nadenken over wat dat kon betekenen. Ik merkte dat ik me niet gelukkig voelde in het lichaam waarin ik geboren ben. Toen ontdekte ik het woord ‘transgender’. Daar vond ik mezelf in en dat vertelde ik aan mijn ouders.”

Luuk zit op het Montessori College in Eindhoven, een school die aandacht voor genderdiversiteit hoog in het vaandel heeft staan. Maar eigenlijk komt dat ook een beetje door Luuk zelf. Hij was de eerste leerling die er bekendmaakte in het verkeerde lichaam te zijn geboren. De school ging daar volgens Luuk en zijn moeder fantastisch mee om en er kwam meer aandacht voor het thema. Sindsdien zijn er al vijf leerlingen die ook bekend hebben gemaakt dat ze worstelen met hun genderidentiteit.

Zijn ouders en andere familieleden accepteerden dat volledig. Ze gingen hem Luuk noemen en verwezen met ‘hij’ en ‘hem’. Zijn moeder Sophie zegt: “Er vielen dingen op zijn plek. Mensen vragen me wel eens of we als ouder vinden dat we een dochter hebben verloren. Zo zie ik dat niet. Ik vind dat er iemand tevoorschijn is gekomen die er altijd al was, maar het hulsje klopte niet. Het is als een vlinder die uit zijn cocon kwam.”

Ondanks het feit dat hij een lieve familie heeft die hem volledig accepteerde, maakte Luuk het niet meteen overal bekend. “Het duurde wel eventjes voordat de buitenwereld het ook wist", zegt hij. Een paar jaar lang kende eigenlijk iedereen hem als Luuk, behalve op school. In de vierde klas kwam hij ook daar uit de kast. Het geeft aan hoe belangrijk voorlichting op scholen rondom dit thema eigenlijk is. Bijna drie jaar lang leefde hij toch een beetje een dubbelleven. Overal Luuk, behalve op de middelbare.

Daarom is aandacht op scholen rondom lhbti volgens Luuk heel positief. “Mijn school krijgt vrijdag een regenboogpad. Als die er al was geweest toen ik nog in de brugklas zat, denk ik echt dat ik eerder uit de kast was gekomen. Want dan had ik eerder geweten dat het geaccepteerd was.”

Gelukkig ging zijn coming-out ook op school vrij soepel. “Ik ben nooit gepest”, zegt Luuk. "Maar op school had ik altijd al kort haar en ik zag er al uit als jongen. Ik heb wel eens stomme opmerkingen of vragen gekregen. Er waren ook mensen die het niet goed snapten. Maar ik heb veel geluk gehad in mijn sociale transitie want er waren niet veel negatieve reacties.”