Grote brand verwoest woonboerderij in Moergestel

In een grote woonboerderij in Moergestel is woensdagmiddag brand uitgebroken. De hele boerderij kan als verloren worden beschouwd.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het dak van het huis werd verbouwd, melden omstanders. Vanwege het rieten dak is het lastig blussen voor de brandweer. "Het vuur dat onder het riet is moeilijk te bestrijden, daar kan normaal ook geen regenwater door, dus het bluswater ook niet", vertelt een brandweerman. Door de grote hoeveelheid bluswater staat het huis nu vol bluswater. De rook is in de wijde omgeving te zien. De brandweer heeft inmiddels opgeschaald naar 'grote brand' en is met meerdere voertuigen bij de brand aanwezig. "Dat is nodig voor de waterwinning", aldus een woordvoerder. Ramen en deuren gesloten

Volgens de brandweer trekt de rook deels over Moergestel richting Oisterwijk. "De kou drukt de rook omlaag waardoor meer rookoverlast is. Sluit ramen en deuren en zet de ventilatie uit", aldus de brandweer. LEES OOK: Eigenaar van brandende woonboerderij: 'Gelukkig waren we op tijd buiten'

Foto: Toby de Kort/SQ Vision vergroot

Foto: Toby de Kort/SQ Vision vergroot

