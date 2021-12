PSV denkt tegen Real Sociedad niet aan een punt en wil spelen voor de winst

Het is erop of eronder voor PSV. Morgenavond moet de ploeg van Roger Schmidt minimaal gelijkspelen om te overwinteren in de Europa League. Maar spelen op een punt hoeft niet verwacht te worden van de Eindhovenaren.

“Wij gaan gewoon voor de overwinning” , vertelde Schmidt woensdagavond op de persconferentie. Hij vindt het te gevaarlijk om op een punt te spelen. “Als je gaat spelen op een gelijkspel en je krijgt een goal tegen in de eerste minuut kun je dat plan ook weggooien. Daarnaast hebben we ook geen team om op een gelijkspel te spelen.”

Het zorgt er ook voor dat de oefenmeester ineens keuzes moet maken. De afgelopen weken bestond de selectie vaak maar uit vijftien veldspelers, nu zijn dat er achttien. “We zijn erg blij dat we een steeds fittere selectie krijgen en ook keuzes moeten maken. Maar ook de spelers die morgen op de bank zitten moeten gereed zijn. Je weet niet hoe de wedstrijd loopt dus we kunnen iedereen gebruiken.”

In aanloop naar het duel tegen Real Sociedad keerden diverse spelers terug in de selectie. Mario Götze is grotendeels hersteld van zijn rugblessure en ook Philipp Max is afgereisd naar Spanje na zijn coronabesmetting. Beide spelers kunnen volgens de trainer starten. Ook Richard Ledezma stapte woensdagmorgen in het vliegtuig.

Uiteindelijk draait de wedstrijd tegen Real Sociedad over overwintering in de Europa League. Lukt dat niet dan wacht de Conference League. “We zijn ongelooflijk gemotiveerd om deze poule te overleven. We wilden in het begin van het seizoen naar de Champions League. Dat lukte helaas niet dus gaan we nu vol voor de Europa League.”

Ook Ramalho wil niet denken aan de Conference League. “Het is belangrijk om in de Europa League te blijven. Het blijft een hoger niveau. Het zal niet makkelijk worden maar we gaan er alles aan doen om ook na de winter actief te zijn in de Europa League.”

Tot slot ging het ook even over de toekomst van Roger Schmidt. De Duitse trainer kreeg deze week een aanbod van RB Leipzig. Hij heeft het aanbod naast zich neergelegd want hij wil op z’n minst zijn twee jaar in Eindhoven vol maken. “Ik heb hier voor twee jaar getekend. Die wil ik sowieso volmaken. We hebben nu vijf belangrijke wedstrijden tot de winterstop. Daarna gaan we praten over een eventuele contractverlenging.”