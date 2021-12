Nelson Valkenburg op pole position bij de Formule 1: 'Het is me overkomen'

Nelson Valkenburg komend seizoen commentator in de Formule 1 (foto: AFP/ Karim Jaafar). vergroot

Het commentaar in het nieuwe seizoen van de Formule 1 is grotendeels in Brabantse handen. Olav Mol, Formule 1-icoon op commentaargebied, wordt bedankt voor alle enthousiaste diensten. In zijn plaats komen Nelson Valkenburg (37) uit Oosterhout en Stephane Kox (27) uit Eindhoven op pole position. En dat is dé droombaan van Nelson Valkenburg.

"Toen ik hoorde dat ik het mocht gaan doen, moest ik meteen aan het zuurstof", zegt de Oosterhouter in het radioprogramma Afslag Zuid. De Formule 1 wordt komend seizoen uitgezonden bij abonneezender Viaplay en die vindt dat er wat commentaar betreft een andere wind moet gaan waaien.

"Bij Google stond mijn naam in de top tien van zoekopdrachten."

Voor veel mensen was Valkenburg dé grote onbekende. "Bij Google stond mijn naam in de top tien van zoekopdrachten. Ik kom uit een gezin waar alles om autosport draaide. Mijn ouders hadden een internationaal autosportteam. Ik heb een groot deel van mijn leven doorgebracht in de paddock, de ruimte achter de pits. Sinds 2008 ben ik actief als commentator, onder meer bij autosport." Voor RTL en Eurosport versloeg hij onder meer Dakar en de 24 Uur van Le Mans. Valkenburg heeft nu zijn droombaan. "Dat kan ook niet anders met mijn achtergrond. Ik had er mijn pijlen niet op gericht. Het is me overkomen. Het is een lang proces geweest. In september waren we al in gesprek en twee weken geleden is het rondgekomen. Het begint nu een beetje te landen."

"Iedereen mag een mening hebben over mijn aanstelling."

De aanstelling van Valkenburg ten koste van Olav Mol zorgde voor de nodige reuring bij de aanhangers van de Formule 1. "Dat was in het begin best moeilijk. Maar iedereen mag daar een mening over hebben. Dat is helemaal niet erg." Valkenburg krijgt bij het commentaar geven assistentie van Melroy Heemskerk. Vanuit de pits worden ze ondersteund door Stéphane Kox uit Eindhoven. "Met z'n drieën gaan we een mooi eigen product voor Viaplay neerzetten." Hoe kijkt Valkenburg tegen de allesbeslissende Formule 1-race van zondag aan? "Dat komt helemaal goed. Max heeft dit jaar geleerd hoe bikkelhard de strijd in de Formule 1 kan zijn en wat er voor nodig is om wereldkampioen te worden. Max zal zondag nog scherper zijn. Ik heb er alle vertrouwen in."

