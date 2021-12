Rieten dak: lust voor het oog, maar niet zonder gevaar

Een rieten dak is een lust voor het oog. Maar het brengt ook risico’s met zich mee. Riet is zeer kwetsbaar voor brand. En als het eenmaal brandt, is het vuur heel moeilijk te bestrijden.

Een woonboerderij met rieten dak in Moergestel werd woensdag verwoest door brand. Ronald Blokpoel is operationeel hoofdofficier bij de brandweer Midden- en West-Brabant. Hij was bij de brand in Moergestel en zag dat het een verloren zaak was. “Het dak stond al voor de helft in brand toen onze eerste auto arriveerde.”

Het blussen van zo’n brand is volgens Blokpoel ingewikkeld om meerdere redenen:

Riet houdt water tegen. Het bluswater glijdt dus van het dak af.

Riet zit vaak in een dik pakket van 20 tot 30 centimeter op het dak. Het vuur vreet zich daar doorheen. Er ontstaat veel rook en voor de brandweer is het bijna onmogelijk om te zien waar de brand precies woedt.

Om ervoor te zorgen dat het bluswater wel doordringt in het rieten dak, kan de brandweer het riet uit elkaar trekken. In Moergestel ging dat niet meer. Daarvoor was de brand al te veel uitgebreid.

Een andere optie is het maken van een brandgang op het dak, van boven naar beneden. Zo’n sleuf voorkomt dat het vuur zich verder uitbreidt. “Maar dat was in Moergestel ook niet mogelijk. Voor die methode hebben we ruimte nodig, omdat onze mensen het dak op moeten. Maar dit was een relatief klein dak”, legt Blokpoel uit.

Verschil in type dak

Het ene rieten dak is het andere niet: er zijn verschillende typen. De vaak oudere huizen lopen veel meer risico. Het riet zit daar namelijk vastgemaakt op latjes. Kijk je binnen naar boven, dan zie je het riet zitten. “Extreem gevaarlijk”, zegt Blokpoel. “Het vuur vreet zich bij die daken zo naar binnen.”

De nieuwere huizen hebben meestal een schroefdak. Bij deze constructie wordt het riet op dakplaten geschroefd. “Die zijn beter brandwerend, dus het kans op succesvol blussen bij zo’n dak is veel groter.”

Meer risico dan bij pannendak

Feit blijft dat de brandrisico’s groter zijn bij een rieten kap dan een pannendak. “Een pannendak is gemaakt van slecht brandbaar materiaal. Als er een stuk vuurwerk op zo’n dak belandt, is de kans niet zo groot dat het meteen tot brand leidt. Bij een rieten kap kan een vonkje al genoeg zijn. En hoe langer het riet er op ligt, hoe droger en brandbaarder het wordt. Zeker de onderlaag van het riet.”

Heeft je huis een rieten dak, zorg dan voor:

Brandblussers

Rookmelders

Bliksemafleider op het dak

Vonkenvanger (dit is verplicht als je huis een kachel of haard heeft. De vonkenvanger plaats je op je schoorsteen en die zorgt ervoor dat vonken minder snel op het dak belanden)

Beelden van de brand in Moergestel: