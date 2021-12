Brabantse Formule 1-fans klaar voor wereldtitel Max Verstappen

Voor vele duizenden Brabantse Formule 1-fans begint zaterdag het weekend van de waarheid. Want Max Verstappen en Lewis Hamilton rijden hun eerste rondjes op het circuit van Abu Dhabi. Een van de twee is zondag wereldkampioen. Drie vragen aan drie grote Formule 1-fans.

Hoeveel heb je deze week over Formule 1 gesproken?

Marco Kleij uit Nuenen, 57 jaar: “Heel veel en ook veel geappt. Ik heb in de app een vriendengroep en die komt uit heel Nederland. Ik werk ook al 29 jaar als machinist bij de NS, voor hen ben ik de Formule 1-man. Maandag was ik in Den Bosch op het station en vroeg een collega: wordt Max kampioen? Hij wilde wedden voor een Bossche bol!”

Fiona Adriaansen uit Waalwijk, 42 jaar: “Ik heb veel mensen gesproken, maar ook elke seconde van de dag gedacht aan zondag, echt heel veel! Ik heb ook veel op internet gekeken om te zien of er nog wat gebeurd was in de Formule 1. Ook heb ik me helemaal verdiept in het circuit van Abu Dhabi. Max won daar vorig jaar, maar het circuit is veranderd. Er zijn nu meer ronde bochten dan rechte bochten.”

Nick Ho uit Etten-Leur, 16 jaar: “Iedereen heeft het erover, zelfs docenten op school. We hebben het over wat er is gebeurd, over de omstandigheden eigenlijk over alles. Voor mij als kersvers kampioen in het karten is het heel inspirerend om te zien hoe de profrijders omgaan met emoties en situaties op de baan. Dat bespreek ik zeker met mijn vader.”